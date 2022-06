La dernière ligne droite pour Gordon Hayward

Déjà la saison dernière, Gordon Hayward avait dû assister impuissant à la dégringolade des Hornets au classement en raison d’une blessure au pied. L’ailier a expérimenté une mésaventure similaire cette saison puisque c’est une blessure à la cheville contractée face aux Raptors qui le tient éloigné des terrains depuis le 7 février.

Mais cette fois, Gordon Hayward a bon espoir de retrouver ses coéquipiers avant la fin de la saison régulière afin d’aider son équipe à obtenir la meilleure place possible, vraisemblablement en vue des « play-in ».

Encore beaucoup de frustration

Après avoir pris part au récent « road trip » de deux matchs de Charlotte, l’ancien joueur d’Utah et de Boston va intensifier sa rééducation dans les prochains jours.

« Je suis impatient de revenir sur les terrains. C’est dur d’être assis ici à regarder, surtout avec la façon dont l’année dernière s’est terminée, en étant blessé et en devant nous regarder jusqu’à la fin. Je fais donc tout ce que je peux pour revenir et nous autant que je le pourrais », a-t-il déclaré. « Je commence à accélérer un peu les choses cette semaine, en faisant de plus en plus de tests chaque jour. On essaie de faire plus d’entraînements basket cette semaine, et j’espère pouvoir reprendre les contacts la semaine prochaine, voir comment ça réagit et. C’est un peu difficile de dire une date, mais on travaille jour et nuit pour que je puisse revenir aussi vite que possible ».

Un peu comme la saison dernière, qui avait en plus été marquée par la fracture de la main de LaMelo Ball, Charlotte est passé d’un bilan positif à négatif en son absence. La situation est donc frustrante, même si Gordon Hayward a appris de ses précédentes graves blessures et sait qu’il faut prendre son mal en patience.

« Oui, c’est frustrant », a-t-il ajouté. « C’est un long processus de retour, quelle que soit la blessure, chaque fois que ça dépasse quelques matchs. Ça semble juste plus long. C’est un travail fastidieux. Vous devez en faire plus juste pour revenir. C’est donc frustrant. Mais comme je l’ai dit, ça fait partie du jeu. Chaque jour est différent. Certains jours sont meilleurs que d’autres mais je pense être bien entouré pour m’aider à passer tout ça. Ma famille évidemment, mais aussi les gens, le staff, mes coéquipiers ici aussi. C’est sûr que ce n’est pas plus facile, mais ce qui m’aide aussi, c’est que je connais mon corps ».

La carotte des play-in

James Borrego suit également son évolution avec impatience, lui qui a dû composer tant bien que mal sans son « go-to-guy » depuis bientôt un mois et demi.

« On doit encore le voir dans de vraies situations de jeu, l’évaluer là-dessus et voir où il en est », a-t-il confirmé. « Ce sera le test final. On n’en est pas encore là, mais on s’en rapproche. Il nous a évidemment manqué. Dès qu’il pourra revenir, on l’accueillera avec plaisir. Il ajoutera de la polyvalence et du QI basket à notre équipe. Donc, on a hâte qu’il revienne ».

Par chance, la saison n’est pas encore pliée et Charlotte devrait prendre part au « play-in » pour la deuxième saison de suite, une perspective qui motive d’autant plus Gordon Hayward.

« C’est la partie de la saison qu’on attend tous avec impatience. On est encore en mars, mais tout le monde se prépare pour les playoffs et chaque match a de l’importance, avec un classement aussi serré. Donc ça va être fun de revenir sur le terrain. J’ai vraiment hâte d’y être. C’est dur de devoir s’asseoir et de regarder ces matchs. Donc, comme je l’ai dit, j’espère que ce sera plus tôt qu’on ne le pense ».