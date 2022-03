Steve Nash utilise beaucoup plus Goran Dragic que prévu

James Harden parti, Kyrie Irving seulement disponible à l’extérieur, les Nets seraient bien embêtés à la mène s’ils n’avaient pas signé Goran Dragic fin février. L’ancien meneur des Suns est plus précieux que la franchise pouvait l’imaginer à la base.

Depuis son arrivée, il joue presque 23 minutes de moyenne et a été titulaire trois fois déjà, en neuf matches.

« Si on était au complet au quotidien, peut-être qu’il n’aurait pas à jouer autant, comme c’est le cas en ce moment », reconnait Steve Nash pour le New York Post. « Mais je sais ce dont il est capable et il s’est incroyablement bien adapté à ce groupe. On aimerait tout de même le faire jouer de manière plus raisonnable, surtout quand on doit jouer quatre fois en six jours. »

Car le joueur slovène n’avait plus disputé une rencontre depuis novembre, et son début de saison sous les couleurs de Toronto. Sans oublier qu’il aura 36 ans début mai.

« Ce n’est pas facile de le lancer comme ça, après trois mois sans jouer, et de lui donner 35 minutes », poursuit le coach des Nets, qui a joué avec Goran Dragic à Phoenix. « On doit essayer de le protéger. Mais là, c’est un peu le désespoir au niveau de nos arrières. »

« Physiquement, je me sens bien même si je suis encore en manque de rythme »

En plus des absences de Kyrie Irving à domicile, Seth Curry et Cameron Thomas étaient absents contre Orlando. Le premier était même déjà à l’infirmerie contre New York et Goran Dragic a été obligé de jouer 38 minutes.

« Je me suis remis en forme en une semaine, c’était dingue. Physiquement, je me sens bien même si je suis encore en manque de rythme. Après, j’ai joué 38 minutes l’autre jour et j’ai dit à Nash que c’était trop. Mais il m’a dit qu’il n’avait personne d’autre à cause des blessés. Donc je fais ce qui est nécessaire pour l’équipe. »

Alors que Kyrie Irving était bouillant avec 60 points à Orlando, Groan Dragic terminait la partie sans aucun point marqué. Sous le maillot de Brooklyn, il tourne à 5.9 points et 4.6 passes de moyenne, à seulement 33% de réussite au shoot. Ce n’est donc pas flamboyant, mais ça suffit au bonheur des Nets.

« C’est le même que celui que j’ai connu », explique James Johnson, qui a partagé le même vestiaire que Goran Dragic lors qu’ils évoluaient ensemble au Heat. « C’est un maître sur pick-and-roll, quelqu’un qui aime la compétition. Il peut encore évoluer à un certain niveau, je sais qu’il en est conscient, comme nous tous. Il doit encore monter en régime, car il manque de compétition. »