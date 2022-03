Derniers de la NBA, les Rockets veulent finir sur une bonne note

A 17 victoires pour 51 défaites à l’heure de ces lignes, les Rockets n’ont plus grand-chose à jouer sur cette fin d’exercice. Pour la deuxième saison d’affilée, Houston va manquer le train des playoffs, et devrait à nouveau récupérer plusieurs jeunes talents à la prochaine Draft.

Mais, pour la troupe en place dans le Texas, il faut tout de même trouver des motifs de motivation pour les 14 derniers matchs qui restent à jouer. Le principal reste encore de bien figurer à domicile alors qu’une série de quatre matchs à la maison va s’ouvrir cette nuit avec la réception des Suns, chaud brûlants avec quatre victoires sur leurs cinq derniers matchs.

« Ce n’est définitivement pas facile », avoue tout de go Kevin Porter Jr. dans la Houston Chronicle. « La saison touche à sa fin et on n’est pas à la place qu’on voudrait, mais on veut continuer à pousser et utiliser les derniers matchs pour créer une dynamique. Et puis, on ne sait jamais ce qui peut se passer, c’est une saison un peu folle, surtout avec ces records qui tombent et ce que prévoient de faire les autres équipes, on ne sait jamais. On pourrait réussir à faire quelque chose de ces 14 derniers matchs. On veut en tout cas créer un élan pour la saison prochaine. »

Comme les Suns dans la Bulle d’Orlando, avec une série plus qu’inattendue de 8 victoires de rang qui les avait lancés sur leur cycle actuel de réussite, marqué la saison passée par leur retour en playoffs jusqu’en Finale NBA, les Rockets aimeraient retrouver de la hauteur à l’avenir. Mais ça doit passer par une prise de conscience de la jeune troupe texane, encline aux sautes de concentration et encore bien trop tendres défensivement pour tenir la comparaison avec les cadors de la Ligue.

« On doit élever notre niveau de jeu, peu importe qui vient jouer chez nous, on doit accepter ce défi, car parfois on a tendance à se laisser aller quand les meilleurs joueurs adverses ne jouent pas », reconnaît Porter. « Mais quand les grands joueurs sont là, on sait qu’on doit amener toute notre énergie. On doit avoir cette mentalité. Car ça va nous former pour la suite. »

Apprendre la constance

De son côté, pour sa deuxième saison à la barre de ce radeau de la Méduse, Stephen Silas garde le cap. Contre vents et marées, il tient bon la vague et avoue même que l’ambiance au sein du groupe, malgré les défaites qui s’accumulent, est plutôt positive et productive. Coach Silas n’a pas besoin de pousser ses ouailles…

« Pas du tout. Si vous pouviez voir notre entraînement en entier, nos gars sont bien concentrés, du début à la fin, que ce soit pour les sessions vidéo, les exercices individuels ou les matchs d’entraînements. Je change souvent les exercices individuels pour que ça ne soit pas répétitif, mais les gars ont bien répondu. »

Parmi les rares vétérans de l’équipe, arrivé en cours de saison en provenance de Boston, Dennis Schröder confirme que les Rockets n’ont pas encore bien saisi l’importance de cette routine quotidienne, à laquelle chaque joueur doit se soumettre pour être performant sur la durée. Cette fin de saison en roue libre doit offrir un terrain d’expérimentation pour tester l’implication des jeunes joueurs prometteurs de Houston.

« On doit simplement continuer à être sérieux, à être professionnel et faire ce qu’on a à faire au quotidien », ajoute Schröder. « Ce n’est pas seulement le match qui est important, ce sont toutes les choses qu’on fait hors terrain, avant et après les entraînements. C’est ce sur quoi on doit se concentrer et après, on sera prêt à jouer. »

Aussi bien capables de battre Memphis derrière des grosses performances individuelles de Christian Wood, Kevin Porter Jr. et Jalen Green, comme de s’écrouler complètement face à la Nouvelle Orléans en perdant la bagatelle de 25 ballons pour une défaite amère de 25 points avec une défense « portes ouvertes » (130-105), les Rockets ne décolleront jamais sans apprendre à reproduire le même effort, match après match. Peu importe le statut de leur adversaire…

« C’est le plus important pour nous et on est encore en train d’apprendre à le faire », conclut Silas. « Ce n’est pas parfait, loin de là, mais l’essentiel, c’est qu’ils comprennent déjà son importance. On continue à le marteler. Il nous faut de la constance. Ce n’est que par là qu’ils rencontreront le succès au bout du chemin. »