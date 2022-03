Magic – Nets : au tour de Kyrie Irving de planter 60 points !

Chauffés par leurs deux dernières oppositions face à Philadelphie et New York, les Nets ont confirmé leur bonne forme actuelle en réalisant une véritable boucherie du côté d’Orlando. Après les 53 points de Kevin Durant au Madison Square Garden, c’est cette fois Kyrie Irving, de retour, qui a flambé.

Clairement pas rouillé malgré ses retours répétés en tribunes, « Uncle Drew » a livré une démonstration en claquant 41 points à 14/19 au tir dont 6/7 à 3-points en première mi-temps ! Les Nets ont ainsi donné le ton en claquant 48 points dès la fin du premier quart-temps (28-48) et ont enfoncé le clou dans la foulée pour rallier la pause avec 30 points d’avance (56-86).

Brooklyn n’a pas levé le pied ensuite, s’en remettant à nouveau à Kyrie Irving pour scorer, malgré toute la bonne volonté de Markelle Fultz et ses coéquipiers pour essayer de le contenir. L’écart a ainsi grimpé jusqu’à +44 en quatrième quart-temps, notamment suite au concours à 3-points organisé entre Patty Mills, Blake Griffin, Kessler Edwards et donc Kyrie Irving qui a atteint la barre des 60 points à 8 minutes de la fin.

Le meneur est ensuite sorti, félicité par toute l’équipe et le staff et Brooklyn a terminé la rencontre en roue libre pour finalement s’imposer 150 à 108.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le record de Kyrie Irving. Après la mascarade qui a accompagné sa venue au Barclays Center et l’amende salée qui en a suivi, Kyrie Irving a mis les points sur les i à l’occasion de son retour au jeu en claquant son nouveau record personnel. Le meneur a surfé sur une première mi-temps proche de la perfection afin de nourrir les espoirs les plus fous avec 41 points à 14 sur 19 aux tirs dont 6 sur 7 à 3-points. Finalement, il s’arrête à 60 points tout rond, et prend congé à 8 minutes de la fin.

TOPS/FLOPS

✅ Kyrie Irving. Le meneur avait déjà pris feu de loin avec un 9/12 à 3-points lors de ses 50 points inscrits à Charlotte la semaine dernière. « Uncle Drew » a usé de la même recette cette nuit en débutant avec une grosse adresse derrière l’arc qui lui a permis de prendre confiance et de s’ouvrir d’autres opportunités plus près du cercle. On aurait aimé le voir jouer encore quelques minutes de plus, mais c’était sans compter sur la sagesse de son coach Steve Nash, et la faiblesse de l’adversaire dans un match déjà plié depuis longtemps.

✅ Patty Mills. Difficile de sortir un autre joueur du lot que Kyrie Irving. On peut tout de même noter l’apport du meneur australien qui a su compenser l’absence de Seth Curry et a lui aussi brillé par son adresse extérieure, à 5/7 pour terminer avec 15 points

✅⛔ Cole Anthony. Le meneur d’Orlando a alterné entre de bonnes séquences et d’autres assez catastrophiques. Son agressivité vers le cercle et son adresse à 3-points (3/6) lui ont tout de même permis de compiler 19 points pour aller avec ses 7 passes décisives. Pour le reste, il a sans doute beaucoup appris en voyant son homologue des Nets évoluer à un tel niveau.

LA SUITE

Orlando (18-52) : le Magic accueillera Detroit ce jeudi.

Brooklyn (36-33) : les Nets enchaînent par trois matchs à domicile, à commencer par Dallas dès ce soir. Sans Irving…