Jaden McDaniels blessé, Minnesota cherche un intérieur

La performance exceptionnelle de Karl-Anthony Towns face aux Spurs a été ternie à 40 secondes de la fin par la sortie sur blessure de Jaden McDaniels, dont la cheville gauche a tourné après une lutte au rebond.

Comme on pouvait le craindre, l’IRM a révélé que l’ailier-fort souffrait d’une grosse entorse, et son indisponibilité est estimée à deux semaines minimum. L’état de sa cheville sera réévalué à ce moment-là, et son indisponibilité pourrait donc être supérieure.

D’ici là, Chris Finch va devoir bricoler car le poste 4 reste un maillot faible de l’équipe, et le Star Tribune explique que les dirigeants envisagent de recruter un intérieur. Ils n’ont que 14 joueurs sous contrat, et ils ont la possibilité de recruter un joueur supplémentaire.