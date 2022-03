Draft 2022 : les dates à retenir

Après deux années très compliquées, la Draft va retrouver une date plus classique, fin juin, et surtout une préparation plus habituelle. Cela débutera par le traditionnel « Draft Combine », et ce sera comme toujours du côté de Chicago, du 16 au 22 mai.

Ce rassemblement est l’occasion pour les joueurs qui veulent entrer en NBA de montrer leurs qualités athlétiques et techniques aux scouts et aux dirigeants NBA, mais aussi de passer des entretiens. Même si la plupart des stars NCAA zappent ce rendez-vous, c’est toujours très instructif.

Le 17 mai, toujours à Chicago, aura lieu la « Lottery ». C’est l’un des plus grands moments de la saison NBA puisqu’on connaîtra l’ordre de choix à la Draft.

Enfin, la Draft se déroulera le 25 juin au Barclays Center.

