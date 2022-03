Une LeBron 19 Low prévue pour les playoffs (ou plutôt le « play-in ») ?

Le sens du timing n’est pas exceptionnel alors que les Lakers bataillent pour arracher une place pour la « postseason ». Pour le sens de l’anticipation en revanche, Nike est à la page si l’on en croit ces quelques clichés de la version « Playoff Ready » de la LeBron 19 Low publiés sur le compte Instagram « apolloluo1976 ».

L’association entre le noir, majoritaire, et quelques touches de jaune est plutôt familière chez les LeBron à l’approche des playoffs. On retrouve donc une tige principalement noire, marquée d’une virgule jaune à l’avant du pied et d’une partie arrière en gris, l’ensemble reposant sur une semelle également noire et grise.

Aucune info n’a encore filtré sur le calendrier de sortie des LeBron 19. Nul doute que Nike prendra d’autant plus ses précautions pour ce coloris « Playoff Ready » en fonction de la fin de saison de LeBron James et sa bande.

