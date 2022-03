En confiance à Dallas, Spencer Dinwiddie évolue à son meilleur niveau

Auteur du panier décisif face aux Celtics dimanche soir, Spencer Dinwiddie s’est rapidement adapté à sa nouvelle formation, et pour l’instant, les Mavericks ont eu le nez fin en allant le chercher à Washington, en échange de Kristaps Porzingis. La direction voulait soulager Luka Doncic, à la fois dans le scoring et la création, et l’ancien meneur des Nets répond présent avec plus de 17 points de moyenne, et de très bons pourcentages pour un meneur : 51% à 2-points et 44% à 3-points. Dinwiddie n’a jamais été aussi adroit dans sa carrière, et lors de son arrivée au Texas, il donnait des pistes sur son rôle.

« Vous n’allez pas me voir courir après De’Aaron Fox sur tout le terrain » donnait-il comme exemple. « Cela ne correspondrait pas à ce que je suis. Je ne suis pas un arrière qui fait pression sur le ballon. Je peux reculer et défendre sur du un-contre-un, mais ce n’est pas mon rôle et je ne vais pas le faire. »

Même chose de l’autre côté du terrain : « Mon travail en attaque, c’est de pénétrer et créer. Je vais tirer à 3-points quand le défenseur change et quand je suis ouvert, mais je ne me contente pas de tirer à neuf mètres comme si j’étais Steph Curry. Je fais ce que je fais, et je ne fais pas ce que je ne suis pas censé faire. »

Comme un rendez-vous galant qui se passe bien

A demi-mots, Dinwiddie expliquait qu’il était mal utilisé aux Wizards et à Dallas, il retrouve donc un rôle plus naturel. Avec Luka Doncic à ses côtés et même Jalen Brunson, il a moins de pression des deux côtés du terrain, et il peut se concentrer sur la finition. A l’écouter, il a même trouvé une « famille » à Dallas, ou tout du moins un environnement pour jouer sans arrière-pensée.

« J’ai connu beaucoup d’endroits dans ma carrière, beaucoup de situations différentes. Votre environnement de travail peut parfois se comparer à un rendez-vous avec une personne. Vous vous tournez vers la personne qui vous veut. Vous voulez être en paix dans votre environnement de travail, vous voulez quelqu’un qui vous laisse être vous-même. De Cuban, à Kidd, en passant par Luka et Nico (Harrison), on a quatre leaders dans cette franchise. Ils inspirent confiance et m’acceptent, et j’apprécie ça de tout mon cœur. »