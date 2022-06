La Air Jordan 6 aux couleurs d’UCLA

La Air Jordan 6 poursuit son tour des universités du pays. Après des arrêts à Oklahoma où à la fac de North Carolina, l’alma mater de Michael Jordan, c’est aux couleurs de UCLA que le modèle a été dévoilé.

Prévu d’abord en « Player Exclusive », celui-ci arbore donc une tige majoritairement bleue, reposant sur une semelle jaune et blanche. Les lacets blancs sont recouverts d’une bande jaune sur laquelle les logos 23 et du « Jumpman » ressortent en blanc et bleu. Le logo d’UCLA apparaît pour sa part au niveau du talon.

(Via NiceKicks)

—

