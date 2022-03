Le temps presse pour Anthony Davis

L’exercice compliqué d’Anthony Davis aura été le gros caillou dans la chaussure des Lakers tout au long de la saison. Alors qu’il semblait revenir à son meilleur niveau depuis fin janvier, une nouvelle blessure au pied l’a écarté des parquets à la mi-février, replongeant la franchise californienne dans le chaos.

À un peu plus d’un mois de la fin de la saison régulière, l’optimisme reste de mise à en croire Adrian Wojnarowski d’ESPN, qui a donné quelques infos sur les prochaines échéances du joueur et le plan de marche des Lakers.

« Sa botte de marche est enlevée, et on m’a dit que la prochaine étape pour lui est d’aller sur le terrain et de prendre des tirs de façon stationnaire. Ils ont encore 16 matchs à jouer et le calendrier le plus difficile de la ligue. L’espoir est d’accrocher le « play-in » et d’arriver en playoffs avec Anthony Davis de retour ».

La prochaine IRM prévue en cours de semaine prochaine sera déterminante sur le calendrier de retour.

« Ils n’ont pas renoncé à cette saison. Anthony Davis veut revenir, l’équipe veut qu’il revienne », a ajouté Adrian Wojnarowski. « Ils espèrent qu’il va faire plus de progrès cette semaine. Il passera une autre IRM qui sera à environ quatre semaines de la blessure, et l’espoir est qu’il puisse alors commencer à progresser vers un retour avant le début de la postsaison ».

Rester désormais à rester dans le Top 10 de la conférence Ouest jusque-là…