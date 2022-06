Absent face aux Kings, tout comme Rudy Gobert, Mike Conley avait lancé un défi à Jordan Clarkson avant la rencontre. « Mec, tu sais ce que je ne t’ai pas vu faire ces 12 derniers mois ? Mettre 40 points. »

La dernière fois que le meilleur 6e homme de l’année en titre avait dépassé cette barre, c’était pourtant le 10 mai 2021, face aux Warriors, mais c’est vrai que l’ancien des Lakers et des Cavaliers était en difficulté ces derniers mois, peinant à dépasser la barre des 40% de réussite sur le début de la campagne 2021/22.

Jusqu’au All-Star Break, il ne tournait ainsi qu’à 40.3% de réussite générale dont 32% de loin. Depuis, ça a l’air d’aller mieux, avec 49% de réussite sur les neuf derniers matchs, dont 33% à 3-points.

Son rendement reste tout de même fluctuant et cette sortie à 45 points, un record en carrière pour Jordan Clarkson et un record de franchise pour un remplaçant, est donc une bouffée d’air frais. « C’est probablement la meilleure sensation au niveau de mon tir de toute la saison » a ainsi expliqué le remplaçant de Salt Lake City.

Être efficace quand ça compte vraiment

L’arrière explique que les mots de Mike Conley lui « ont mis mis des images en tête », alors que Quin Snyder félicitait de son côté son joueur pour avoir redressé la barre malgré les difficultés.

« Il ne fera jamais partie de nos leaders défensifs, et il l’admettra très probablement, mais il veut simplement de réussir et se battre » expliquait le coach. « J’ai l’impression que depuis un mois environ, il est très réfléchi dans son travail. Il prend son temps … Il est le genre de gars qui peut cuisiner l’adversaire, comme on dit. »

Avoir un Jordan Clarkson efficace est d’ailleurs précieux pour Utah, surtout en vue des playoffs. Pour l’intéressé, ces 45 points « font du bien » et montrent juste que le travail et le calme paient.

« La saison dernière, j’ai démarré sur les chapeaux de roue, puis j’ai joué comme une merde pendant quelques mois jusqu’aux playoffs », résume-t-il d’ailleurs. « Cette année, il s’agit de déterminer comment jouer le meilleur basket possible à la fin de l’année. Tout cela fait partie d’une méthode, tout cela fait partie du travail. »