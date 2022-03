Ben Simmons : un pas en avant, deux pas en arrière

Il ne faut pas s’attendre à revoir Ben Simmons sur les terrains dans les prochains jours, voire les semaines à venir. Au début du mois, le GM Sean Marks espérait que sa recrue puisse s’entraîner normalement vers le 10 mars. Samedi, l’Australien s’est contenté de faire des shoots à l’entraînement, et il a passé davantage de temps aux soins. À écouter Steve Nash, son retour n’est vraiment pas pour tout de suite.

« Il n’est même pas prêt à faire du un-contre-un, et encore moins du trois-contre-trois ou cinq-contre-cinq » a reconnu le coach. « Il faut d’abord qu’il soit à 100% pour des exercices sans opposition, du un-contre-zéro, et alors on pourra, j’espère, l’orienter vers du un-contre-un, du trois-contre-trois et du cinq-contre-cinq. »

Le New York Post explique qu’à Brooklyn, les préparateurs physiques exigent que les joueurs soient capables d’effectuer trois séances à fond, sans rechute ou gêne, avant d’être autorisés à jouer. Il y a quelques jours encore, certains imaginaient Ben Simmons reprendre face aux Blazers le 18 mars ou face au Jazz trois jours plus tard. Aujourd’hui, personne ne sait quand il pourra s’entraîner normalement… et donc rejouer.

« Je ne suis pas sûr que ce soit juste de ma part de dire qu’il a un problème de dos. C’est juste qu’en ce moment, il a mal au dos »

« Oui, c’est une petite rechute, ou peu importe comment on appelle ça » poursuit Steve Nash. « On essaie juste de faire en sorte de soigner ça avant de le lancer sur les terrains pour éviter une rechute plus longue ».

Une fois de plus, c’est le dos de Ben Simmons qui pose problème, et plus précisément ses lombaires. Avant l’arrêt de la saison en mars 2020, à cause du Covid, il avait manqué huit matches de suite à cause d’une sciatique. Idem la saison suivante. Est-ce un mal chronique qui plombe le triple All-Star ?

« Je ne veux pas me tromper, mais il a déjà eu des problèmes au dos de temps en temps. Je ne veux pas dire que son dos est en mauvais état, je ne sais pas si c’est juste » conclut Steve Nash. « Il a eu une alerte, mais il était vraiment en bonne santé pendant les six derniers mois jusqu’à cette alerte. Je ne suis pas sûr que ce soit juste de ma part de dire qu’il a un problème de dos. C’est juste qu’en ce moment, il a mal au dos ».