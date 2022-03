Patrick Beverley raconte avoir reçu une offre quasi irrespectueuse des Clippers

En juillet 2019, Patrick Beverley paraphait le plus beau contrat de sa carrière : une prolongation de trois ans avec les Clippers moyennant 40 millions de dollars. Deux ans plus tard, au printemps 2021 donc, le meneur n’a pas trouvé d’accord avec la franchise californienne.

« Quand Lou (Williams), Trezz (Montrezl Harrell) et moi sommes arrivés aux Clippers, nous n’étions pas les Blake Griffin, DeAndre Jordan, Chris Paul ou JJ Redick, ce n’était pas notre ère », rappelle-t-il sur le podcast de ce dernier, en référence à « Lob City », le cycle précédent son arrivée en Californie.

« On voulait en quelque sorte avoir notre propre identité », ajoute celui qui avait été échangé, avec ses deux compagnons, durant l’été 2017 pour Chris Paul justement, envoyé aux Rockets pour l’associer avec James Harden.

Patrick Beverley, qui avait récupéré la place de titulaire à Los Angeles, avait entamé des négociations en juin dernier avec son équipe. En pleine finale de conférence face aux Suns. « Là où l’équipe n’était jamais allée. Donc moi, comme j’étais là depuis le début, je pense à une prolongation de contrat. Je me dis que ça va être facile. J’y vais et ils m’annoncent un montant que j’ai trouvé à la limite du manque de respect. »

On imagine que celui-ci voulait au moins maintenir son niveau de rémunération, avoisinant les 13 millions de dollars cette saison-là. Malgré sa proximité avec le président Lawrence Frank et son affection pour la franchise, il a été transféré vers Memphis contre Eric Bledsoe. Là-bas, le GM local lui aurait dit qu’il attendait de voir comment allait évoluer le camp d’entraînement pour décider de son sort. « Qu’est-ce que tu me parles de camp ? Je suis titulaire à côté de Ja Morant ! »

Le joueur de 32 ans a été transféré dans un second temps vers les Wolves, dans son « Top 3 » personnel des équipes visées. Un mariage particulièrement réussi pour les deux camps car Minnesota est bien parti pour retrouver les playoffs tandis que le vétéran a déjà été prolongé pour un an et 13 millions de dollars.