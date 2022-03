Nikola Jokic et Monte Morris, une synergie évidente

Meneur titulaire des Nuggets à plein temps cette saison, en attendant le potentiel retour de Jamal Murray pour les playoffs, Monte Morris (13 points, 3 rebonds, 4.3 passes) développe une relation efficace sur le parquet avec Nikola Jokic, comme le Canadien avant lui.

Fer de lance de l’attaque des Nuggets depuis plusieurs saisons, cet axe 1-5 permet à Denver de faire bien plus que de la figuration dans la conférence Ouest. En témoigne leur excellent bilan de 40 victoires pour 27 défaites, synonyme de 6e place et donc de qualification directe pour les playoffs, sans passer par le « play-in ».

Moins flashy et talentueux que Jamal Murray en attaque, Monte Morris est un joueur plus prudent. Pour Mike Malone, l’ancien joueur d’Iowa State est en fait la version meneur de Nikola Jokic. « Lui et Nikola ont le même type d’impact sur l’équipe. Avec Monte, on prend le temps pour mettre en place nos systèmes, on écarte le jeu, on lit les défenses. Il sait que Nikola va concentrer toute l’attention, donc il doit maintenir la pression sur les défenses. »

Passeur dans l’âme, Monte Morris est associé dans le cinq majeur au meilleur pivot passeur de toute la ligue. Associés sur « pick-and-roll », les deux joueurs font donc rarement le mauvais choix.

« J’ai toujours été un bon passeur, au lycée et à l’université. Il [Nikola Jokic] a toujours été réputé pour ses passes, donc quand vous associez deux profils identiques dans un jeu à deux, 9 fois sur 10, on prend la bonne décision. Nous sommes tous les deux avant tout des passeurs » explique Monte Morris.

« On se comprend mutuellement » ajoute le « Joker ». « Il n’a pas d’ego. Il va faire tout ce qui est nécessaire pour gagner le match. »

Sans Jamal Murray, Nikola Jokic et Monte Morris constituent donc le nouveau moteur des Nuggets cette saison. Les deux hommes sont les deux engrenages qui font tourner le collectif toujours bien huilé de Denver.