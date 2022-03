« Toujours très en colère et frustré », Joe Ingles retrouvait déjà le Jazz

Joe Ingles casquette noire sur la tête et survêtement aux couleurs des Blazers sur le dos. « Vous avez vu ma veste ? Je l’ai mise en partant de chez moi. On ne me l’a pas donnée quand je suis arrivé ici ! », en rigole l’Australien de passage dans la Vivint Arena, où sa nouvelle équipe de Portland s’est déplacée la nuit dernière.

Il s’agissait de sa première visite au sein de son ancienne salle depuis son transfert, en février dernier, vers les Blazers. Il n’a pourtant jamais été bien loin de son antre de toujours. Lui qui a préféré entamer sa rééducation, après sa rupture d’un ligament du genou gauche, dans l’Utah. « C’est une situation très particulière de vivre au même endroit que celui d’où j’ai été échangé », remarque le gaucher.

Rappeler qu’il n’est plus un joueur du Jazz

La situation reste ambivalente pour Joe Ingles qui n’aurait « jamais » imaginé que son transfert puisse arriver. « C’était peut-être très égoïste de ma part de penser ça », note l’Australien qui n’a pas été en mesure de regarder un match à la télévision de son ancienne équipe depuis l’échange. Évidemment que sans sa blessure, les choses se seraient sans doute passées différemment…

« Je pense toujours que j’aurais pu être un atout pour les aider. Connaissant Quin (Snyder), les gars, sachant quels sont leurs objectifs, j’aurais certainement pu être important. J’ai des sentiments partagés à ce sujet. Des émotions très partagées. Je suis toujours très en colère et frustré. J’habite à dix minutes d’ici donc c’est rageant de ne pas pouvoir aller à la salle. »

Pour autant, s’il porte cette veste des Blazers ce jour-là, c’est pour rappeler aux autres qu’il n’est plus membre du Jazz aujourd’hui. Pas question pour lui de tourner le dos à sa nouvelle équipe donc, alors que tous les signaux pointent vers un retour officiel à Salt Lake City la saison prochaine.

Donner « une chance » aux Blazers

Dans la foulée de l’échange, il s’était rendu dans l’Oregon pour rencontrer les dirigeants, Chauncey Billups, et brièvement Damian Lillard. Il a aussi pu échanger hier soir avec ses nouveaux et très jeunes coéquipiers. Sa présence auprès de ces derniers serait d’ailleurs appréciée par son nouveau coach. « Que je joue ou pas, je pourrais être un atout pour les aider », reconnaît d’ailleurs le joueur de 34 ans.

Ce dernier, malgré ce contexte particulier, parle d’une « très, très bonne expérience jusqu’ici (avec les Blazers). J’ai presque l’impression de devoir donner le meilleur de moi-même à Portland. Ils ont cru en moi, avec tout ce qu’ils ont mis en place en dehors du terrain. Je sens que je dois leur donner une chance. Ce serait très injuste de ma part qu’ils misent sur moi maintenant et qu’ensuite, je leur dise (byebye) : ‘Merci de m’avoir opéré’. Toute ma rééducation cet été se fera à Portland. »

Avec la tête encore dans les montagnes de Salt Lake City ?