Giannis Antetokounmpo mange les gros comme les petits

Depuis trois semaines, les Bucks avaient affronté Philadelphie, Brooklyn, Charlotte, Miami, Chicago et Phoenix. Si on écarte les Hornets, ce ne sont que des grosses écuries. Après deux défaites, Milwaukee a enchaîné quatre victoires de suite.

Le déplacement à Oklahoma City n’était donc pas vraiment dangereux sportivement mais davantage mentalement. Les champions en titre auraient pu vivre un épisode de décompression, après ces rencontres de très haut niveau.

« Quand on affronte des équipes comme Miami, Chicago ou Phoenix, on est toujours impatient et motivé », raconte Giannis Antetokounmpo au JS Online. « Ce sont des grands matches contre des grosses formations. Ensuite, OKC, c’est différent, ils sont en reconstruction. On ne peut pas aborder ces rencontres sans être sur nos gardes. Ils peuvent en profiter, en jouant vite et en frappant à 3-pts. On peut alors être en difficulté. »

Avec 18 points et un parfait 3/3 à 3-pts en première mi-temps, le MVP des Finals a envoyé un message, confirmé en seconde période avec 21 points de plus. La star des Bucks a aussi mis sept points en deux minutes en début de dernier quart-temps pour assure le succès des siens.

« Sa façon d’attaquer le panier, notamment en début de seconde période, ça a donné le ton », analyse Mike Budenholzer. « Il a profité de la jeunesse des intérieurs en face pour être l’agresseur. »

« Que j’affronte le meilleur ou le pire défenseur de la ligue, je suis concentré sur moi-même »

Le Grec ne voulait pas lâcher ce match et la pauvre défense du Thunder ne pouvait rien y faire. Il termine donc avec 39 points à 13/19 au shoot, 4/4 derrière l’arc et 9/13 aux lancers-francs, 7 rebonds, 7 passes et 3 interceptions en seulement 28 minutes.

« J’essaie de construire sur chaque match, d’être agressif et de faire le bon choix peu importe l’adversaire », poursuit le MVP 2019 et 2020. « Que j’affronte le meilleur ou le pire défenseur de la ligue, je suis concentré sur moi-même. L’équipe a été bonne pour commencer la partie. On a été sérieux. Le Thunder est revenu plusieurs fois dans la partie, mais on a fait les stops, on a mis les shoots, les lancers-francs. Il ne faut pas s’oublier à l’extérieur, même si on pense affronter une équipe moyenne. »

Le niveau va de nouveau augmenter pour les Bucks, qui sont désormais sur cinq victoires d’affilée, puisque les trois prochains matches sont contre Atlanta, puis à Golden State et à Utah.