Nicolas Batum, leader défensif des Clippers

On parle moins de lui cette saison mais Nicolas Batum reste le « glue guy » des Clippers. Alors que son équipe doit se passer de Kawhi Leonard et de Paul George, et qu’il joue un peu moins que la saison passée, le Français reste ce joueur indispensable dans le collectif de Tyronn Lue. Ce joueur dont la production offensive reste régulière et, cette saison, beaucoup mettent en avant ses qualités défensives. Un secteur dans lequel Nicolas Batum a mis du temps à s’investir, et il ne le cache pas.

« Je n’étais pas un défenseur en France. J’étais nul » explique-t-il au LA Times. « Je défendais, mais franchement, ce n’était pas ma préoccupation majeure. »

Dès son arrivée en NBA, il a eu la chance de croiser Monty Williams. L’actuel coach des Suns était alors assistant aux Blazers, et il avait expliqué à son rookie que la défense lui permettrait d’avoir du temps de jeu.

Monty Williams comme mentor

« Il m’a vraiment, mais vraiment, pris sous son aile le jour où je suis arrivé en NBA » raconte Nicolas Batum. « Je ne parlais pas anglais, je ne connaissais rien de ce pays… Ce n’est pas sur le plan du basket car il m’a vraiment pris sous son aile en tant qu’homme et j’en avais besoin. Il m’a vraiment poussé en me disant : ‘Voilà ce que tu dois faire si tu veux jouer. Et ça commence par la défense’. »

Le Français s’exécute, et Monty Williams se souvient très bien de cette époque. « Il n’avait pas peur de défendre sur Kobe et Wade. À l’époque, c’étaient les deux meilleurs joueurs sur le poste 2, et tout le monde avait du mal à les contenir. Ce n’était pas qu’il les contenait, car c’était un jeune joueur. Pour moi, ce qui importait, c’était qu’il ne se défilait pas ».

Aujourd’hui âgé de 33 ans, le Français n’a pas la réputation d’un « stoppeur » défensif mais son expérience, son placement, son envergure et son intelligence de jeu lui permettent de gêner les adversaires. Steve Kerr va même jusqu’à le comparer à un MVP des Finals…

Il défend sur Embiid, Jokic, Towns…

« C’est un basketteur à l’intelligence brillante. C’est comme s’il avait une longueur d’avance sur le jeu, et il me rappelle un peu Andre Iguodala par cet aspect-là » confie le coach des Warriors. « Il fait toujours le bon geste, et il est toujours bien placé au bon moment. Et il est capable défendre sur n’importe qui. »

Pour preuve, Nicolas Batum a récemment défendu sur Nikola Jokic, Joel Embiid ou encore Karl-Anthony Towns. « J’ai essayé d’être physique avec lui, j’ai essayé de le faire bosser » se souvient-il. « Je n’essaie pas de les stopper. Je ne peux pas. Ce n’est pas mon objectif quand je suis face à eux. Il s’agit de les faire bosser, de les fatiguer. J’essaie de commencer à défendre dès le milieu de terrain, et de ne pas attendre qu’ils soient dans la raquette… Certains soirs, l’un de ses gars va vraiment me défoncer. Cela arrivera, c’est sûr. C’est la NBA. Mais, j’essaie d’ajouter ça à mon jeu. J’ai toujours trouvé un moyen de changer mon jeu pour rester en NBA, et c’est ce dont je suis fier. »

Pour le faire progresser en défense, et lui permettre de profiter de sa mobilité, il y a Dan Craig. Ancien spécialiste défensif du Heat, il est aujourd’hui l’assistant de Tyronn Lue aux Clippers, et il ne tarit pas d’éloges sur le Français.

« Quand on combine son intelligence de jeu, son implication et sa passion pour le basket avec ces instincts et son envergure, il intensifie tellement de choses pour nous en défense » résume l’assistant. « Quand nous avons un plan de jeu précis, c’est l’un des meilleurs pour se focaliser sur la façon dont nous voulons perturber un joueur ou une action, et il en est le leader. Il ne le fait peut-être pas à chaque fois mais il en est très proche et il sait que lorsqu’il ne le fait pas, il s’en veut. C’est l’un des mes joueurs préférés parmi ceux que j’ai coachés. »

Adoré de ses coéquipiers comme de ses coaches, Nicolas Batum mérite plus que jamais ce titre de « meilleur glue guy de la NBA » que lui a décerné en janvier Reggie Jackson.