La MB.01 au coloris « Queen City »

LaMelo Ball a assuré la promotion de sa toute première chaussure signature à merveille puisqu’il a arboré un coloris différent de la MB.01 pratiquement à chaque match. Parmi les nombreuses déclinaisons déjà dévoilées, cette version « Queen City » a notamment fait l’événement lors du All-Star Weekend.

Avec un coloris qui rend hommage aux couleurs « historiques » des Hornets, comportant du violet en majeure partie de la tige et de la semelle, et des finitions en bleu ciel. C’est également avec ce coloris que LaMelo Ball et Puma ont choisi de rénover deux playgrounds du nord de la ville de Charlotte (L.C. Coleman Neighborhood Park) pour l’occasion.

La version « Queen City » de la MB.01 est attendue pour le 18 mars sur le territoire américain au prix de 120 dollars.

(Via SneakerNews)

—

