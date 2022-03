Rien de tel qu’un match face aux Rockets pour permettre aux intérieurs de briller. Rudy Gobert avait ainsi enchaîné les dunks lors du dernier match contre Houston, et c’est cette fois DeMarcus Cousins qui s’est fait plaisir.

Nikola Jokic malade, son back-up a pris le relais avec 31 points (10/14 au tir), 9 rebonds et 4 passes décisives en 24 minutes. Certes, il a aussi perdu 4 ballons et fait 5 fautes mais le quadruple All-Star (2015–2018) était beaucoup trop puissant pour Christian Wood et Alperen Sengun, pas non plus des foudres de guerre défensifs…

« J’ai essayé de prendre les meilleurs tirs, de faire la bonne action sur chaque possession », a expliqué DeMarcus Cousins sur cette performance en mode « vintage ». « Je joue le jeu de la bonne façon. C’était très satisfaisant et c’est encore mieux quand vous avez un coach qui croit en vous, une franchise qui croit en vous et des coéquipiers qui vous soutiennent. C’est tout ce que j’ai cherché dans ce parcours. Je l’ai trouvé maintenant et comme je l’ai dit un peu plus tôt, je vais tout donner sur le terrain. »

À 31 ans, le pivot, plombé par de graves blessures et qui a eu du mal à trouver une place en NBA cette saison, prouve qu’il peut toujours avoir un vrai impact. Et suppléer Nikola Jokic au besoin.