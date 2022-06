Doc Rivers imagine le rôle que pourrait jouer DeAndre Jordan aux Sixers

En cinq ans de collaboration aux Clippers, de 2013 à 2018, Doc Rivers peut dire qu’il connaît bien le profil de DeAndre Jordan, à l’époque où le pivot semait la terreur dans les raquettes de la ligue avec Blake Griffin.

Après avoir libéré Willie Cauley-Stein, précédemment engagé sur un contrat de dix jours, c’est donc sans hésiter que les Sixers ont jeté leur dévolu sur le pivot de 33 ans arrivé en provenance des Lakers.

Le coach de Philadelphie s’est réjoui de ce renfort pour étoffer un peu sa raquette, en espérant maintenant que « DJ » saura s’adapter aux côtés des autres intérieurs Paul Millsap, Paul Reed et Charles Bassey.

« On a pas mal de remplaçants pour le poste de pivot à présent », s’est-il félicité, l’arrivée de DeAndre Jordan compensant le départ d’Andre Drummond notamment. « Il sera l’un d’entre eux, mais c’est super de l’avoir. Je le connais depuis un bout de temps. J’espère qu’il pourrait retrouver l’époque de « Lob City ». Ce serait fantastique pour nous. On avait juste besoin de taille. Ça va être bien pour nous de l’avoir ».

De la taille, du muscle et de l’expérience

Si DeAndre Jordan n’a certainement plus les jambes ni l’explosivité de son époque de « Lob City », le pivot a en revanche gagné en expérience et pourra notamment transmettre son vécu aux plus jeunes.

« Il a aussi son expérience et son passé à partager pour un gars comme Charles (Bassey) », a ajouté Doc Rivers. « Il peut regarder de la vidéo avec Charles et lui montrer : ‘Voilà ce que tu peux devenir en étant meilleur en attaque’. C’est ce que j’ai dit à Charles, des gars comme ça sont très utiles pour les jeunes joueurs ».

Le pivot devrait débuter sous ses nouvelles couleurs ce soir à l’occasion d’un gros match sur le parquet du Heat. Et même s’il manquera un peu de rythme, Doc Rivers ne se fait pas plus de souci que ça pour lui.

« C’est marrant de le retrouver, et honnêtement, je ne sais pas encore ce qu’il va pouvoir nous apporter. Il n’a pas énormément joué ces dernières années, mais je sais qu’il est grand. Soit vous faites plus de 2,10 mètres, soit pas, et c’est le cas pour lui », a-t-il conclu.