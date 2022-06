Drew Eubanks prolonge son bail avec les Blazers

La fin de saison sans enjeu des Blazers est porteuse d’opportunités. Drew Eubanks est de ceux qui pourraient en profiter pour se montrer. Selon ESPN, Portland a signé l’intérieur pour un second contrat de dix jours.

Celui-ci, sur le plan statistique, a déjà eu le temps d’afficher de bonnes dispositions. Il a profité de l’absence prolongée de Jusuf Nurkic pour récupérer la place de titulaire dans la raquette des Blazers.

En trois sorties, et autant de lourdes défaites pour Portland (-37, -32 et -30 !), il a compilé 9 points et près de 8 rebonds de moyenne, en 22 minutes.

On rappelle que le joueur non drafté, sorti de l’université locale d’Oregon State, a été transféré par les Spurs, avec lesquels a joué ses trois premières saisons et demi en NBA, aux Raptors dans l’échange impliquant Goran Dragic et Thaddeus Young. L’intérieur avait été coupé dans la foulée.