Face à Memphis, Jayson Tatum s’est offert un joli cadeau d’anniversaire

Le soir de ses 24 ans, Jayson Tatum n’a pas fait les choses à moitié. Déjà, en l’absence de Jaylen Brown, ses 37 points, 6 rebonds et 5 passes ont guidé les Celtics vers une superbe victoire face aux Grizzlies. Ensuite, il s’est offert le luxe de conclure la partie de la plus belle des manières : 21 points dans le quatrième quart-temps !

« Quand il est comme ça, il faut s’assurer de s’écarter de son chemin et de le laisser faire son job », expliquait Marcus Smart, l’un des autres hommes forts des C’s (18 points, 12 passes).

Comme le sous-entend le meneur de Boston, Jayson Tatum était effectivement « dans la zone » dans le dernier acte, après avoir été plutôt discret pendant les trois premiers (16 points, à 5/12 aux tirs).

Duel au sommet avec Ja Morant

Entre pénétrations à outrance, réussite à 3-pts, « fadeaway » à mi-distance, décalages pour ses coéquipiers et même « alley-oop » ou claquette au rebond offensif : c’est toute la panoplie du triple All-Star qui y est passée en attaque, sur ces 12 minutes de folie.

Memphis avait beau envoyer deux joueurs sur l’ailier, celui-ci parvenait constamment à trouver un moyen de marquer sur chaque possession, ou presque. Et il fallait bien ça pour résister au coup de chaud de Ja Morant, auteur de 30 points (!) en deuxième mi-temps, qui n’a pas arrêté de lui répondre, dans le quatrième quart-temps.

« C’était sympa, l’ambiance était électrique », appréciait Jayson Tatum, concernant ce mano-a-mano. « Il y avait juste deux joueurs qui se rendaient la pareille, qui faisaient tout leur possible pour mener leur équipe vers la victoire. C’était un vrai duel, ça allait dans les deux sens. […] En tant que compétiteur, c’est quelque chose que vous recherchez. Vous voulez juste vous battre de la sorte avec quelqu’un que vous respectez, qui accomplit de grandes choses dans la ligue. En plus, le quatrième quart-temps est le moment où il faut gagner et je voulais réussir les bonnes actions. J’ai tâché de faire le boulot. »

Contraint de déposer les armes, notamment à cause de sa première période ratée (8 points, à 3/14 aux tirs), Ja Morant ne pouvait que s’incliner devant la performance dantesque de son adversaire du soir.

« Il était dans un bon rythme, nous avons essayé de lui compliquer la tâche autant que possible, mais un joueur aussi talentueux trouve toujours un moyen [de s’en sortir] », reconnaissait d’ailleurs le meneur All-Star du Tennesse. « Il s’est mis en route, il est allé dans les zones où il se sent à l’aise et il a réussi de gros tirs pour maintenir son équipe en tête, lui offrir la victoire. »

La remontée fantastique de Boston se poursuit

Un succès autoritaire, face à l’une des trois meilleures équipes de la ligue, qui ne manquera évidemment pas de gonfler encore le moral et la confiance des Celtics. Des Celtics qui ont désormais remporté 13 de leurs 15 derniers matchs et qui ne cessent de remonter au classement, à l’Est (5e place, avec 38 victoires — 27 défaites).

« Ce sont de bons défis pour nous », jugeait Jayson Tatum, qui s’apprête maintenant à jouer les Nets, dimanche soir. « Memphis est l’une des meilleures équipes de la saison et vous savez de quoi peut être capable Brooklyn, une fois à 100%. Il ne faut pas trop se projeter, simplement prendre les matchs un par un. C’est plus facile de réfléchir au positif et au négatif, une fois la semaine terminée. »

En revanche, l’ailier de Boston souhaite bel et bien retenir le niveau de jeu affiché par son équipe, depuis maintenant plus d’un mois. Et, ce, de chaque côté du parquet.

« Nous jouons avec beaucoup plus d’envie, nous prenons beaucoup plus de plaisir ensemble », notait ainsi Jayson Tatum pour conclure. « Bien sûr, quand vous gagnez, vous avez tendance à jouer avec un peu plus d’enthousiasme, de bonne humeur. Ce qui n’arrivait pas souvent en début de saison. Mais ce n’est que du basket, il faut pouvoir s’amuser la plupart du temps. Et c’est le cas, en ce moment. »