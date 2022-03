Franz Wagner et Wendell Carter Jr. déjà sous le charme de Markelle Fultz

L’effectif du Magic a bien changé depuis la blessure de Markelle Fultz en janvier 2021. Du groupe actuel, seuls cinq joueurs étaient présents l’an passé : Terrence Ross, Mo Bamba, Cole Anthony, Chuma Okeke et Jonathan Isaac.

De retour à la compétition cette semaine après plus d’un an d’absence, Markelle Fultz découvrait donc un effectif très largement modifié, avec plusieurs nouveaux joueurs dans le cinq majeur, comme le duo de « rookies » Jalen Suggs et Franz Wagner, mais aussi Wendell Carter Jr, arrivé à Orlando à la « trade deadline » de février 2021.

À en croire ses « nouveaux » coéquipiers, son retour dans la rotation du Magic sonne comme une bouffée d’air frais. « Il peut accéder au cercle à peu près quand il veut. Il faut toujours avoir les mains prêtes à recevoir le ballon avec lui » expliquait Franz Wagner, qui a déjà développé une bonne alchimie avec Markelle Fultz.

Très précieux par ses déplacements sans le ballon et notamment ses coupes dans la raquette, l’Allemand est le grand gagnant du retour du meneur. Bon passeur, Markelle Fultz n’a eu en effet aucun mal à trouver son coéquipier sur demi-terrain, bien que les deux joueurs n’aient jamais joué ensemble auparavant.

Même refrain chez Wendell Carter Jr, qui explique avoir été briefé avant le retour de l’ancien 76er : quand on est un intérieur qui joue avec Markelle Fultz, il y a plutôt intérêt à avoir les mains disponibles.

« Plusieurs personnes m’avaient dit : ‘Dès qu’il drive vers le cercle, mets tes mains en l’air. Car la balle pourrait arriver vers toi.’ Même quand on pense ne pas vraiment être ouvert, il va trouver un moyen de te donner la balle » explique ainsi l’intérieur. « On a conscience du type de joueur qu’il est. »

Après 14 mois d’absence, Markelle Fultz a donc signé un retour satisfaisant, faisant plaisir à ses coéquipiers, qui pour la plupart découvrent son jeu. De bon augure pour la suite.

« Il a toujours été capable de faire tout cela. Sa créativité balle en main, sa vison de jeu, sa capacité à trouver ses coéquipiers, ce sont des choses qu’il a toujours eu en lui. Il a une compréhension élevée du jeu » concluait d’ailleurs son nouveau coach, Jamahl Mosley, lui aussi arrivé cette saison en Floride.