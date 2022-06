Télévision : Kobe Bryant avait un temps accepté de rejoindre l’émission « Inside The NBA »

En 2016, des rumeurs faisaient état de l’intérêt de TNT pour que Kobe Bryant, tout jeune retraité, vienne rejoindre l’équipe de « Inside The NBA » auprès d’Ernie Johnson, Kenny Smith, Charles Barkley et Shaquille O’Neal.

Des rumeurs qui étaient exactes puisque Charles Barkley confirme que le « Black Mamba » avait d’abord accepté.

« Il avait en fait signé avec nous », assure-t-il à Draymond Green. « Mais après, on a commencé à lui dire : ‘Tu sais, on doit faire quelques émissions de radio. Je fais une émission le lundi, la soirée du mardi sur TNT, une émission le mercredi, puis la soirée du jeudi sur TNT’. Il disait : ‘Euh… Je ne veux pas faire tout ça’. Mais on lui expliquait que ça faisait partie du truc, Kobe. Mais c’est marrant parce que Kobe, et il n’y a peut-être que dix personnes dans le monde qui le savent, avait en fait signé avec nous. Mais au bout du compte, il a dit : ‘Non, je ne fais pas toutes ces conneries. Pas question.’ C’est marrant, parce qu’il y a en effet toujours quelque chose à faire. »

Kobe Bryant n’avait donc pas immédiatement compris tout le travail de communication à faire autour de l’émission en elle-même, et c’est donc ce qui l’a fait revenir sur son choix initial.

« Il avait signé avec nous. David Levy, mon ancien patron, l’avait signé, et nous étions enthousiastes, très enthousiastes. Puis il nous a rappelés une semaine, dix jours plus tard, pour nous dire que Kobe ne viendrait pas. Pourquoi ? ‘Parce qu’il ne veut pas faire toute la partie relations publiques. Il ne veut pas aller dans des émissions de radio pour parler de basket’. Mais bon, ça fait partie du métier », conclut Charles Barkley.

À sa retraite, le « Black Mamba » s’était tout de même lancé dans l’analyse du jeu, mais avec sa propre société de production, et avec un format sur ESPN qui lui laissait beaucoup plus de marge de manœuvre, et ne l’obligeait pas à courir sur les différents plateaux pour en assurer la promotion en permanence.