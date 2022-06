Le MVP de la nuit | Donovan Mitchell trop décisif pour les Rockets

Il y a eu des hauts et un petit bas dans la rencontre de Donovan Mitchell. La première mi-temps du All-Star d’Utah a été parfaite ou presque. Il a d’abord commencé par frapper derrière la ligne à 3-pts, avant de servir ses coéquipiers. Résultat : à la pause, déjà 22 points à 8/12 au shoot et 6 passes décisives au compteur.

Dans la lignée de cette première période réussie, il a continué en troisième quart-temps. Le dernier acte fut, en revanche, bien plus difficile. Donovan Mitchell ne trouve plus la cible (1/6 au shoot) mais il a tout de même les ressources pour délivrer une passe importante, en tombant, pour Mike Conley à 3-pts dans le « money time ».

Les Rockets et le Jazz partent alors en prolongation et l’arrière brille de nouveau, avec six points, bien secondé par Mike Conley, auteur lui de neuf points durant ces cinq minutes de plus. « C’est un vrai point fort d’avoir ces deux-là qui jouent l’un pour l’autre », se réjouit Quin Snyder à ESPN.

Donovan Mitchell termine avec 37 points à 13/27 au shoot, plus 10 passes décisives, son nouveau record de la saison dans ce secteur.

« Je sais être sévère avec nous, mais il faut aussi nous donner du crédit car on s’est battu et on s’est arraché sur la fin » retient en effet Donovan Mitchell. « On ne peut pas mettre des fessées à chaque match. Nous les avions écrasés à Utah, mais ils ont de l’orgueil et des gars qui peuvent scorer. Ils l’ont montré ce soir. Dans le même temps, nous pouvons faire mieux, et je pense que nous sommes tous d’accord là-dessus. »