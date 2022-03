Les Celtics espèrent ne pas être privés de Jaylen Brown trop longtemps

Alors que les Celtics remontent au classement de la conférence Est, ils ont cette nuit rapidement perdu Jaylen Brown, dont la cheville a méchamment tourné sur une pénétration, après trois minutes de jeu.

« Il l’a juste tournée » a ensuite expliqué Ime Udoka. « Il y avait du gonflement et de la douleur, évidemment. Il a essayé de la tester un peu ensuite pour tenter de revenir jouer mais on a voulu réfléchir à long terme, par rapport à là où nous en sommes, en tentant d’être intelligents. On en saura plus dans les prochains jours. »

Même si l’arrière/ailier s’est tordu de douleur dans un premier temps, l’entraîneur de Boston semblait assez optimiste, Jaylen Brown ayant réussi à s’appuyer sur sa cheville au point de vouloir revenir.

Les Celtics espèrent donc que leur deuxième meilleur marqueur ne sera pas absent trop longtemps.

« On l’espère (que son absence ne sera pas trop longue). Il est sorti par lui-même et il a même essayé de revenir sur le terrain. Donc on espère que ce ne sera pas trop long. On va évaluer la situation dans les prochains jours, en espérant que ce soit le cas. Mais on ne sait jamais, ça peut changer dans la nuit avec le gonflement et la douleur. »

Les chevilles ont d’ailleurs particulièrement souffert durant ce match puisque c’est ensuite Trae Young qui a souffert, après être retombé sur le pied de Marcus Smart, sanctionné d’une faute flagrante. C’était à la fin du premier quart-temps, et le meneur des Hawks a continué de jouer, même s’il a confié avoir été gêné.