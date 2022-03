Isaiah Thomas rejoint les Hornets pour dix jours

À force d’enchaîner les cartons en G-League (41.3 points, 3.7 rebonds et 6.3 passes de moyenne en trois matchs, à 52% aux tirs et 43% à 3-pts), Isaiah Thomas a fini par séduire de nouveaux dirigeants NBA.

Après ceux des Lakers et des Mavericks, entre décembre et janvier (pour 8.6 points de moyenne, mais à 32% aux tirs et 20% à 3-pts), « I.T. » vient effectivement de taper dans l’oeil de ceux des Hornets, qui lui ont proposé un contrat de dix jours, annonce en effet ESPN.

En relais de LaMelo Ball, Isaiah Thomas aura une belle carte à jouer, puisque les hommes de James Borrego n’ont pas de meneur remplaçant depuis le départ d’Ish Smith vers les Wizards, en échange de Montrezl Harrell.

Ce ne sera évidemment pas l’ancien joueur des Celtics qui résoudra les problèmes défensifs de Charlotte, qui vient de perdre 11 de ses 13 dernières rencontres, mais à 33 ans passés, l’ancien All-Star va tenter de se relancer pour de bon dans la Grande Ligue, si possible en accrochant une qualification pour les playoffs en fin de saison.