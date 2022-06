Kemba Walker et Derrick Rose jouent les professeurs d’Immanuel Quickley

Alors que les Knicks s’éloignent de plus en plus de Top 8 de la conférence Est, et même du « play-in », les dernières semaines de compétition risquent surtout de servir à développer les jeunes, en vue du prochain exercice.

En ce sens, comme RJ Barrett, Cam Reddish, Mitchell Robinson, Miles McBride, Obi Toppin, Jericho Sims ou encore Quentin Grimes (une fois remis de sa blessure), Immanuel Quickley pourrait être davantage responsabilisé par Tom Thibodeau, dans les jours à venir.

Des vétérans présents pour leur jeune coéquipier

D’autant que Kemba Walker, écarté pour de bon de la rotation new-yorkaise, et Derrick Rose, toujours blessé à la cheville droite, ne sont pas (ou plus) en mesure de jouer pour New York. Pour autant, les deux anciens meneurs All-Stars ne restent pas bien loin de leur équipe, qui vient de perdre cinq matchs de rang.

Ils aident notamment le jeune Immanuel Quickley à améliorer son jeu, qui reste évidemment très perfectible, à un si jeune âge.

« Derrick [Rose] et [Kemba Walker] me montrent toujours quelque chose, ils sont constamment derrière moi », racontait le joueur de 22 ans. « Derrick le fait non seulement sur le plan du jeu, mais aussi sur l’aspect mental. Quand j’étais en difficulté, c’était le premier à me dire : ‘Tu sais que ça ne peut pas durer éternellement ?’. Tu vas en réussir, des shoots, car tu es un super shooteur. »

Séduisant lors de sa campagne rookie (11.4 points de moyenne, à 39% à 3-pts), Immanuel Quickley peine à confirmer cette saison les promesses entrevues lors de sa première année dans la ligue. Faisant actuellement preuve d’une maladresse terrible au shoot : seulement 37% aux tirs et 33% à 3-pts, pour 9.4 points par rencontre.

Un mois et demi pour terminer sur une bonne note

Pour surmonter cette crise de confiance et d’adresse, « Quick » a donc pu compter sur tout le soutien de Derrick Rose, qui a déjà connu pareille mésaventure par le passé.

Quant à Kemba Walker, certes mis au placard par son coach puis ses dirigeants, il n’a jamais cessé d’indiquer à son coéquipier « sophomore » comment parfaire son jeu offensif, dans le but de l’épurer.

« Il m’a montré beaucoup de choses, comme la façon d’attaquer le cercle, la façon d’être agressif ou la façon de créer du jeu pour mes coéquipiers. Je suis encore en train d’apprendre tout ça », confiait le 25e choix de la Draft 2020, qui a pris « Cardiac Kemba » comme modèle depuis quelques années.

Sur ses trois derniers matchs, et même si les Knicks ne renouent toujours pas avec la victoire, Immanuel Quickley semble ainsi redresser la barre, affichant 15.3 points de moyenne, à 50% aux tirs et 42% à 3-pts. Tout n’est pas parfait, notamment dans sa sélection de shoot, mais l’ancien de Kentucky y travaille et son entraîneur s’en réjouit…

« Il a gagné en expérience », estimait Tom Thibodeau. « Il lui a fallu une période d’adaptation cette saison, car le jeu est arbitré différemment, il y a moins de fautes. Mais il commence à s’y habituer. Il a été capable d’attirer les fautes, alors que ce n’est plus le cas aujourd’hui. Donc il doit redevenir plus agressif et c’est ce qu’il commence à faire. »