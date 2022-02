Immanuel Quickley embourbé dans une importante crise d’adresse

Sélectionné en 25e position de la Draft 2020 par le Thunder, puis envoyé dans la foulée chez les Knicks, Immanuel Quickley a marqué les esprits durant sa saison rookie l’année dernière. Au même titre que son équipe, le joueur sorti de Kentucky a crevé l’écran et a très largement dépassé les attentes qui l’entouraient.

Très vite responsabilisé en sortie de banc par Tom Thibodeau, il avait enregistré une moyenne de 11.4 points en 19 minutes, durant les 64 matches (sur 72) auxquels il a pris part. Seule ombre au tableau : un pourcentage aux tirs assez inquiétant (39.5% aux tirs sur 9 tirs par match), mais qui pouvait sembler « normal » pour un rookie, responsabilisé dans une équipe qui avait atteint les playoffs.

Une maladresse qui empire en année II

La maladresse chronique du « combo-guard » s’est en effet exportée jusqu’à l’entame de sa saison sophomore. Durant les 10 premiers matches de cette saison 2021-22, Immanuel Quickley n’a atteint la barre des 10 points qu’à 2 reprises. Durant les 8 autres matches, il n’a pas atteint la barre « symbolique » des 50% de réussite aux tirs.

Et depuis le passage à la nouvelle année, c’est encore pire : sur les 20 matches joués par les Knicks en 2022, il n’a franchi cette barre qu’à… 2 reprises ! La première fois le 8 janvier (18 points à 7/11), à l’occasion d’une grosse défaite de New York face à Boston, et la deuxième fois cette nuit (5 points à 2/3…), lors de la belle victoire de son club sur le parquet des Warriors. Le « sophomore » traverse donc, depuis plus d’un mois, une sévère crise d’adresse.

Sur l’ensemble de la saison, le tout n’est pas bien glorieux : son pourcentage aux tirs a chuté (de 39.5% l’an dernier à 36.9% cette année), alors que son temps de jeu a légèrement augmenté (de 19 à 21 minutes/m). Même chose pour son adresse extérieure, passée de 38.9% à 33.2% d’une saison sur l’autre, alors que le nombre de tirs qu’il prend derrière l’arc est en hausse (4.7 à 4.9).

Une sélection de tirs à nettoyer

Si la maladresse est un phénomène assez classique chez un jeune joueur qui tente encore de trouver ses marques dans la ligue, le cas de Quickley est particulier. Car le joueur est un « gourmand », un profil d’électron libre qui fonctionne à l’instinct. Et cela influence, logiquement, la régularité de ses performances puisqu’il peut prendre feu avec plusieurs réussites de suite, puis sombrer avec un festival de ratés.

Pour son coach Tom Thibodeau, ce n’est pas sorcier : son joueur doit simplement améliorer sa sélection de tirs.

« Je pense qu’il a besoin de tirs faciles. Quand il prend plusieurs tirs faciles, il trouve son rythme. » notait « Thibs ». « Il faut savoir faire simple. Quand tu es ouvert, tu tires. Tu es défendu, tu passes la balle. Il ne faut pas qu’il se complique la vie. C’est un garçon confiant, on croit en lui et surtout en son tir. Il a un bon tir, il doit simplement prendre les bons tirs, ceux qui sont ouvertes. Ne pas combattre la pression. »