Wes Unseld Jr. impatient de pouvoir utiliser Kristaps Porzingis

Même à la 11e place de l’Est, privés de Bradley Beal pour un petit moment et après une reprise difficile suite au All-Star Break, les Wizards n’ont pas abandonné l’idée d’accrocher une place pour la postseason.

Interrogé sur les possibles premiers pas de Kristaps Porzingis sous ses nouvelles couleurs pour aider à booster son équipe sur la fin de saison régulière, Wes Unseld Jr. a calmé son auditoire, rappelant que son intérieur n’était pas encore prêt à évoluer en cinq-contre-cinq à l’entraînement. Son retour au jeu n’est donc pas pour tout de suite.

« On doit surveiller ses progrès quotidiens. On a bien sûr un plan en place, détaillé au point où la façon dont il y réagit quotidiennement affecte la façon dont on ajuste ce plan. Donc la bonne nouvelle, c’est qu’il en fait de plus en plus chaque jour. On peut l’intégrer à l’entraînement, mais pas encore en cinq-contre-cinq. Bientôt, on l’espère », a déclaré le coach de Washington. « J’ai eu des conversations avec lui sur le fait qu’il y a des jours où il se sent bien, d’autres jours où certains mouvements sont un peu délicats. On veut être prudents avec lui, et ce que nous ne voulons pas, c’est le lancer trop tôt et le regretter ensuite. On veut s’assurer qu’il soit prêt à jouer pendant toute la durée de la saison, quelle qu’elle soit. Je veux voir sa meilleure version ».

Un « very tall ball » à la sauce Wizards ?

Comme tout le reste de la « communauté » gravitant autour des Wizards, Wes Unseld Jr. essaie de prendre son mal en patience, ce qui ne l’empêche pas de se projeter déjà sur la façon dont il pourrait faire évoluer KP.

Pour lui, la présence d’autres intérieurs mobiles comme Kristaps Porzings avec Kyle Kuzma, Thomas Bryant, qui peuvent également s’écarter de la peinture, ou encore Daniel Gafford sera un atout pour Washington.

Peut-être envisage-t-il un « very tall ball » similaire à celui proposé par JB Bickerstaff à Cleveland ?

« Je pense que ça peut être un cauchemar pour l’adversaire avec tous ces postes 5. Avec la possibilité de sortir à 3-points après un écran, et donc de pouvoir utiliser le « pick-an-pop », mais aussi d’étirer le jeu, mettre la pression au rebond », a-t-il énuméré. « Beaucoup d’équipes vont défendre sur lui avec des joueurs plus petits et plus mobiles pour l’embêter derrière la ligne à 3-points, mais il a la capacité de scorer au poste bas et de créer pour les autres. Défensivement, on peut l’utiliser aux deux postes. C’est un meilleur défenseur que ce qu’on dit de lui. Sa qualité en tant que protecteur de cercle n’est plus à prouver avec sa longueur, sa taille et sa mobilité. C’est enthousiasmant de l’avoir, je veux juste trouver les meilleures situations pour l’utiliser ».