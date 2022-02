Klay Thompson : « J’ai un point de vue différent sur l’échec »

Klay Thompson monte en puissance, et il lui reste 23 matches pour se rapprocher de son meilleur niveau. Il en a donné un aperçu face aux Lakers avec ses 33 points et ses trois paniers primés dans le « money time ». Après deux ans et demi d’absence, c’est physiquement qu’il lui reste encore à progresser. Notamment en défense.

« Je pense que je suis à environ 80% » estime-t-il dans les colonnes de The Athletic. « J’ai encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais 80% de ma forme, c’est déjà bien côté défense. Je peux utiliser ma puissance pour soutenir les gars, ma taille pour contenir les arrières plus petits. Je suis solide contre les intérieurs. Je peux toujours switcher en défense. Mais en ce qui concerne ma rapidité sur les déplacements latéraux, c’est à peu près à 80, 85 % de mon ancien niveau. Je sais qu’il faudra du temps pour revenir. Il y aura des obstacles sur mon chemin ».

En deux ans et demi, la NBA a changé aussi. La notion de position sur le terrain est en péril, et beaucoup de formations profitent de la polyvalence des joueurs pour les faire défendre sur plusieurs postes, ou les placer à différentes positions en attaque. Il n’est plus rare de voir un ailier monter la balle, ou un arrière défendre sur un ailier-fort. Et pas uniquement sur quelques possessions.

« J’ai simplement le sentiment d’être un extérieur » répond Klay Thompson à propos de son positionnement. « Je peux défendre dans la raquette. Je peux défendre sur des meneurs. Je me considère comme un extérieur polyvalent de grande taille, ou un arrière-shooteur. C’est mon poste naturel. »

« J’avais traversé tellement d’épreuves, que j’appréciais le simple fait d’être sur le terrain et d’échouer »

À l’entraînement, Klay Thompson a de quoi faire pour travailler avec Stephen Curry, Andrew Wiggins, Jordan Poole et même Leandro Barbosa, désormais membre du staff de Steve Kerr.

« Lors du premier mois, défendre sur Barbosa était tellement difficile pour moi » se souvient Klay Thompson. « Il reste plus rapide que beaucoup de gars en NBA. Je repensais à toutes les fois où j’avais défendre sur lui dans le passé, et j’étais capable de rester devant LB. Maintenant c’est différent. »

Après 16 matches, il se sent beaucoup mieux, et il sait que son genou et son tendon d’Achille sont guéris. Il n’y a plus d’appréhension. Il n’y a plus la crainte que son tir ne revienne jamais.

« C’était difficile au début » reconnaît-il. « Je n’avais pas mon temps de jeu habituel. Mes tirs étaient tous courts. Maintenant, je retrouve mes jambes et je me sens tellement mieux au fil des semaines. C’est énorme pour moi d’en être à la coupure du All-Star Game et d’avoir 16 matches dans les jambes. Shooter, j’y étais préparé. J’avais traversé tellement d’épreuves, que j’appréciais le simple fait d’être sur le terrain et d’échouer. J’ai un point de vue différent sur ce qu’est vraiment l’échec. Ce ne sont pas des tirs manqués. Ce n’est pas de prendre une fessée. C’est l’effort, l’énergie et la joie avec lesquels vous jouez. Quand on fait ça, on n’échoue pas vraiment. Si vous faites ces trois choses-là tous les soirs, vous pouvez accepter de faire des erreurs, de vous faire dunker dessus, de vous faire contrer, d’exploser en défense. C’est ça l’échec pour moi : ne pas se donner cette opportunité de faire de gros efforts chaque soir. »