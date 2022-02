Willie Cauley-Stein arrive aux Sixers

Andre Drummond transféré aux Nets, les Sixers ont certes récupéré Paul Millsap pour épauler Joel Embiid, mais les dirigeants ont décidé d’ajouter un peu plus de poids et de taille puisqu’ils vont tester Willie Cauley-Stein. On écrit « tester » car il s’agit d’un premier contrat de 10 jours, et c’est logique puisque l’ancien intérieur de Dallas n’a plus foulé un terrain depuis plusieurs mois.

Prolongé l’été dernier par Dallas, « WCS » a disparu de l’effectif des Mavericks « pour des raisons personnelles » fin novembre, et ses dirigeants l’ont finalement coupé en janvier pour conserver Marquise Chriss. En clair, on ne sait pas trop où il en est, et il va avoir 10 jours pour convaincre Doc Rivers et Daryl Morey.

Source tells me Sixers will be signing free agent 7 foot center Willie Cauley Stein on 10 day contract He played 18 games with the Mavericks this season and was waived January 15 pic.twitter.com/7yqy16d3nY — John Clark (@JClarkNBCS) February 22, 2022