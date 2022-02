Les Cavaliers se séparent de Kevin Pangos

Référence en Europe au poste de meneur de jeu, Kevin Pangos n’aura finalement pas réussi à s’imposer aux Cavaliers, et la franchise a décidé de s’en séparer. Selon RealGM, l’ancien meneur de Gonzaga est attendu du côté du CSKA Moscou, pour évoluer dans un championnat qu’il connaît bien puisqu’il a joué au Zenith Saint Petersbourg.

Sorti de Gonzaga en 2015 sans être drafté, Kevin Pagos avait joué en Espagne, en Lituanie et donc en Russie, et avant d’arriver à Cleveland, il venait de décrocher une sélection dans la All-EuroLeague First Team.

International canadien, il s’était engagé pour deux ans, et son départ offre désormais la possibilité aux Cavaliers de signer un joueur supplémentaire.

Les dirigeants vont sans doute prendre leur temps et surveiller le marché des « buyout ».