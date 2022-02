Avec sa victoire au concours à 3-pts, Karl-Anthony Towns veut montrer l’exemple aux jeunes intérieurs

Avec 22 points au premier tour et surtout 29 en finale, c’est donc Karl-Anthony Towns qui a remporté ce concours à 3-pts 2022. Il n’était évidemment pas favori puisque des Patty Mills, Luke Kennard ou Trae Young sont de bien meilleurs spécialistes que lui dans ce domaine.

Mais l’intérieur des Wolves marque ainsi l’histoire du concours. Il est le premier pivot, le second plus grand vainqueur par la taille (derrière Dirk Nowitzki, sacré en 2006) sans oublier le recordman de points en finale désormais. Une sacrée soirée donc, même s’il pense encore à cette barre des 30 points, qu’il a manquée de peu.

« Comme je l’ai dit à la télévision, je suis très heureux », affirme-t-il en conférence de presse. « C’est génial. Je suis très critique sur moi-même, plus que personne. Ceux qui me connaissent depuis que je suis à Minnesota le savent : je suis mon plus grand critique. Aucun journaliste ou blogueur n’est plus dur sur moi, sur mon jeu, que moi-même. Je suis tellement énervé d’avoir manqué les 30 points. J’ai le sentiment que je pouvais faire 31 ou 32. »

Ce concours, le All-Star le voulait vraiment puisqu’il désire y participer depuis plusieurs années.

« Je le voulais assez pour me lever à 8h pour m’entraîner », s’amuse-t-il. « Je l’ai dit à plusieurs reprises, je ne suis pas là pour participer, mais pour gagner. J’ai toujours eu ça : si je ne peux pas me donner à 110% dans quelque chose, alors je n’y vais pas. Cela fait des années que je réclame à la NBA de participer à ce concours. J’ai enfin eu cette opportunité cette année et je voulais en profiter. »

« Tout le monde s’est moqué de moi au moment du Skills Challenge. Tout le monde disait que j’allais me ridiculiser et j’ai gagné pourtant. Cette année, pareil »

Karl-Anthony Towns s’est souvent considéré comme le meilleur intérieur shooteur de l’histoire. Cette victoire est donc importante pour le prouver et envoyer un message.

« C’est sympa sur son CV. Les intérieurs n’avaient plus gagné depuis dix ans. Qui avait gagné il y a dix ans ? Le joueur de Minnesota (Kevin Love en 2012). Ça revient à la maison. Je pense que la ligue savait déjà que je pouvais shooter à 3-pts. Mais je pense aux gamins, ceux qui sont des intérieurs à qui on dit qu’il faut jouer dos au panier et faire des hook. Je veux être un exemple, leur montrer que ce n’est pas vrai. Pourquoi Karl shoote-t-il à 3-pts ? Il n’a aucune raison de le faire. On est des experts, on sait mieux que vous. Mon père et moi, on s’en foutait de tout ça. »

« KAT » est désormais le deuxième joueur à avoir inscrit son nom à deux palmarès du All-Star Game. Déjà vainqueur du Skills Challenge en 2016, il rejoint Stephen Curry, qui avait lui aussi remporté ce concours en 2011 avant de gagner deux fois celui à 3-pts, en 2015 et 2021.

Va-t-il viser le triplé en participant au concours de dunks dans les années à venir ?

« Non, je suis à la retraite. Tout le monde s’est moqué de moi au moment du Skills Challenge. Tout le monde disait que j’allais me ridiculiser et j’ai gagné pourtant. Cette année, pareil. Mes cotes à Las Vegas étaient folles. Mes coéquipiers doutaient que je puisse gagner un concours de shoots. Pour le dunk, je laisse ça à Anthony Edwards. Ce n’est pas mon truc. Je ne vais pas participer au concours de dunks, ni prochainement, ni dans le futur. Mais peut-être vais-je défendre ce titre la saison prochaine… »