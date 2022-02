Josh Giddey a hésité entre le football australien et le basket

Beaucoup de joueurs NBA américains ont pratiqué le football américain au lycée ou à l’université. On peut citer par exemple Allen Iverson et LeBron James, qui étaient doués dans ce sport également, en plus du basket.

Pour Josh Giddey, à l’autre bout de la planète, c’était le football australien. Le rookie du Thunder a été interrogé sur ce sport méconnu en Europe et aux États-Unis.

« Je ne sais pas comment l’expliquer… », commence le meneur/arrière d’Oklahoma City. « On pourrait dire que, en matière de contacts, ça ressemble à la NFL. Les joueurs de AFL (Australien Football League) ne portent aucune protection, pas de casque, rien de tout ça. C’est un sport un peu compliqué, qu’il faut regarder pour comprendre. »

Quel poste peut bien occuper un joueur qui mesure 2m03 ? « J’étais ruckman, l’équivalent d’un pivot pour le basket. C’est souvent le plus grand sur le terrain et j’étais très grand pour du football. Et c’est un poste où il faut aller au contact avec les autres. »

Le joueur du Thunder a dû faire un choix il y a quelques années, entre son amour pour ce sport et le basket. « J’ai reçu une bourse pour la NBA Academy à l’âge de 15-16 ans. J’étais très bon au football à cette époque, et je voulais continuer d’y jouer. Mais je savais aussi qu’il fallait faire un choix entre les deux. C’était dur, j’ai hésité, mais j’ai choisi le basket. »

Forcément, en arrivant aux États-Unis, l’Australien s’est rapproché du football américain et de la NFL qu’il ne regardait pas chez lui. « J’adore, je suis un grand fan », assure-t-il. « J’apprécie particulièrement de regarder les quarterbacks. J’adore Patrick Mahomes, c’est mon joueur préféré. »