On a testé International Basketball Manager 2022

Le basket s’est longtemps cherché un équivalent de « Football Manager » avec un ballon orange. Beaucoup ont tenté leur chance mais aucun titre n’a vraiment rencontré de succès à la hauteur des attentes, avec souvent des jeux qui se résumaient davantage à des équations mathématiques sur fond d’océans de statistiques et d’immenses bases de données, sans fraîcheur ni aspect ludique.

Sorti en décembre dernier, « International Basketball Manager 2022 » tient la corde pour le titre de meilleur simulation d’entraîneur-gestion de basket. Ce titre développé par le studio « Uplay Online », créé en 2007 et basé à Barcelone, offre un jeu vraiment complet, ludique et immersif.

Les licences officielles en Europe et un mode NBA sous fausse licence

La base de données est au rendez-vous, avec 11 ligues officielles à travers le monde dont la LNB, 21 divisions, mais aussi la licence de l’Euroleague et de l’Eurocup. En bonus, le mode propose une NBA sous fausse licence, rebaptisée « ABL » (pour « American Basketball League »), mais avec des faux noms facilement reconnaissables (James Garden, Giannis Amtetokounmpu, Chris Poul, ou encore Evan Fourmier).

Au total, plus de 4 500 joueurs sont référencés et différenciés par plus d’une vingtaine d’attributs, et vous avez le choix entre 337 équipes !

Les paramètres de modification comme le choix entre trois niveaux (débutant, pro ou expert) et différentes options avancées, sur la gestion des contrats, contrôle des salaires, du recrutement permettent d’ajuster au mieux les capacités du jeu.

Mais là où « International Basketball Manager » se démarque, c’est clairement par cet aspect ludique qui accompagne tout le long de votre aventure de coach. Ces petits « à-côté » qui viennent magnifier l’expérience globale.

Un aspect ludique et de nombreuses interactions

Pour en citer quelques uns, on note la possibilité de choisir la durée et le lieu du stage de préparation de votre équipe. Que ce soit dans un bon vieux camp à Las Vegas ou une virée en Béarn à la Villa Navarre de Boris Diaw, votre choix influera sur différents critères qui feront plus ou moins progresser la cohésion ou encore la condition physique de votre équipe. Vous aurez aussi à trancher entre différents contrats de sponsoring, de droits TV, primes pour l’équipe ou encore des tarifs de billetterie et abonnements.

Les interactions avec la presse, comme la conférence de présentation lors de votre arrivée en poste et la présence des réseaux sociaux, qui vous interpelleront au gré des tweets d’Antoine Griezmann, sont tout autant de petits plus qui apportent aussi à ce côté immersif et captivant du jeu.

On peut également noter pour atout un mode de transferts des plus réalistes avec des modes de recherches variés et simples d’utilisation, et pour la NBA des modalités adaptées aux règles en vigueur, incluant des choix de Draft, des droits sur des joueurs et du cash. Les négociations sont aussi âpres que réalistes et il faut parfois consentir de gros efforts pour parvenir à un accord.

Exemple de trade finalement validé en mode professionnel après moult échanges avec les Toronto Dragons : Ben Simmons, deux premiers tours de Draft (2022 et 2024), les droits sur Filip Petrusev et 5 millions de dollars en cash contre Fred VanVleet et Scottie Barnes.

L’expérience coaching au rendez-vous

Enfin, pour ce qui reste quand même le plus important, à savoir l’expérience coaching, le rendu est également au rendez-vous. Tout comme dans le reste du jeu, l’interface est simple, lisible, et les paramètres d’entraînements individuels et collectifs et de choix tactiques en attaque comme en défense, sont nombreux.

Les animations d’avant match sont réussies et le suivi des rencontres en live texte et en 2D sont également soignées. Les options de coaching vous rendent vraiment acteurs du match, avec notamment la possibilité de choisir la prochaine option en attaque mais aussi d’encourager un joueur, de le rappeler à l’ordre, ou d’ordonner de faire faute en plus des options traditionnelles comme demander un temps mort ou effectuer des changements en cours de jeu.

Les actions-clés viennent également pimenter une rencontre, comme une fin de quart-temps ou une fin de match, où vous serez amenés à faire un choix spécifique et donc être en partie responsable du résultat.

A l’arrivée, International Basketball Manager 2022 a de quoi vous garantir pas mal d’heures à jouer mais aussi à explorer, chasser les minuscules imperfections (certains joueurs référencés à de mauvais postes, des contrats pigistes requalifiés en contrats annuels en LNB notamment), régler les moindres détails, opérer des modifications d’effectif et à vibrer au rythme des victoires et des défaites.

Une communauté grandissante s’est déjà créée autour de ce jeu qui marquera peut-être un déclic dans l’histoire des simulations d’entraîneur-gestion de basket. Pour explorer la question plus en profondeur, vous pouvez notamment suivre les Live Twich de Dylan De Abreu, ex journaliste pour BasketEurope, pour l’heure engagé avec le Paris Basketball en Betclic Elite.

Disponible sur Steam à 24,95 euros