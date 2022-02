Steve Nash et les Nets restent prudents avec Kevin Durant

Le 24 février, les Nets recevront les Celtics pour leur premier match après le All-Star Game. On sera également, à deux jours près, six semaines après la blessure (entorse du ligament collatéral médial du genou gauche) de Kevin Durant et on sait que son absence était estimée entre quatre et six semaines.

Est-ce à dire que l’ailier de Brooklyn sera sur le parquet pour affronter Boston ? Pas si vite répond Steve Nash…

« On verra », déclare le coach au New York Post. « Je ne dis pas qu’il va jouer dès la reprise. Il y a une chance, mais on veut vraiment être prudent. Car une rechute serait une mauvaise nouvelle, alors qu’il restera autour de 20 matches à jouer. »

Les Nets auront encore exactement 23 rencontres à disputer avant les playoffs et le MVP des Finals 2017 et 2018 n’a plus joué depuis 16 matches. Steve Nash voudrait éviter d’être encore privé de son meilleur marqueur, sachant que Kyrie Irving ne peut pas jouer à domicile et que Ben Simmons doit encore commencer sa saison.

« On ne veut pas se mettre en difficulté et connaitre une rechute qui le priverait, et nous aussi, encore de six à douze matches », poursuit l’ancien meneur des Suns ou des Mavs. « On va donc être prudent et même s’il peut jouer ce match (contre Boston), je pense qu’il ne faudrait pas mettre nos espoirs sur cette rencontre. »

Le calendrier de Brooklyn sera ardu dans la foulée de cette coupure du All-Star Game puisqu’après ce match contre Boston, les troupes de Steve Nash iront à Milwaukee, affronteront deux fois de suite les Raptors, avant de défier Miami puis de retrouver à nouveau les Celtics. Le tout en 11 jours.