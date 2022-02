Les Clippers collent une fessée aux Rockets

Après avoir poussé les derniers finalistes et actuels n°1 de la conférence Ouest dans leurs ultimes retranchements la veille, dans une défaite de 3 points à Phoenix, les Rockets enchaînaient avec un autre déplacement difficile, cette fois-ci à Los Angeles, face aux Clippers.

Ça n’a pas été la même limonade pour des Texans pris à la gorge d’entrée, et rapidement largués au tableau d’affichage pour une 11e défaite sur leurs 12 derniers matchs. Et dans les grandes largeurs (142-111) !

Portés par un duo composé de Marcus Morris (27 points) et Terance Mann (20 points, 8 rebonds), les Clippers ont sereinement vogué vers la victoire, menant de 17 points dès le 2e quart, bien aidé par un Luke Kennard (25 points) à l’adresse diabolique à 3-points, lui qui tentera sa chance au concours de tirs longue distance ce weekend à Cleveland.

S’ils avaient aussi connu la défaite face aux Suns plus tôt dans la semaine, les Clippers restent tout de même sur une belle dynamique, avec trois victoires en quatre matchs, malgré leur avalanche de blessures cette saison.

Pour les Rockets, le local de l’étape, Jalen Green (21 points) a fait du chiffre et le spectacle, mais son équipe n’a jamais semblé capable de rivaliser, à l’image de ses deux leaders, Christian Wood (13 points, 7 rebonds) et Dennis Schröder (9 points, 9 passes) qui étaient plutôt éteints offensivement, quand Kevin Porter Jr. (malade) et Eric Gordon (aine) étaient tous deux indisponibles.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le coup de chaud de Luke Kennard en 2e quart. Les Clippers menaient déjà de 9 longueurs à la fin du premier quart, mais ils en ont remis une couche, et quelle couche, en deuxième ! Avec 19 points à 6/8 aux tirs dont 6/7 à 3-points, Luke Kennard s’est parfaitement échauffé pour le concours à 3-points qui aura lieu à Cleveland ce weekend. En pleine réussite, les Clippers en étaient à 12/19 à 3-points en première mi-temps. De son côté, Reggie Jackson (qui n’était pas dans un grand soir en adresse : 5/13 au final) était déjà en double-double avec 12 points et 10 passes à la pause.

– Le coup de bambou asséné par Marcus Morris en 3e quart. Après Luke Kennard avant la mi-temps, c’est Marcus Morris qui a pris feu à son tour au retour des vestiaires. L’ailier vétéran a inscrit 17 points dont un 9/9 aux lancers dans la période, de quoi sceller le sort du match bien avant son dénouement. A 107-79 avant le début du dernier quart, les Clippers ont tranquillement pu faire tourner leur effectif.

TOPS/FLOPS

✅ Marcus Morris. En bonne forme sur ce mois de février, à 18 points de moyenne, le jumeau de Markieff a confirmé hier soir, avec une nouvelle performance convaincante, à 27 points, 5 rebonds et 3 passes, et ce sans avoir à fouler les parquets en dernier quart. Il faut dire qu’en 3e, « Senior » avait mis le paquet avec 17 points en 12 minutes dont un impeccable 9/9 sur la ligne de réparation.

✅ Terance Mann. Complètement transparent face à Phoenix lors de son dernier match (2 points en 32 minutes), Terance Mann a bien rebondi hier soir. A l’image de son joli dunk en fin de premier quart, il a été agressif vers le cercle face à une défense de Houston qui lui a laissé quelques boulevards. Avec 20 points inscrits efficacement, et 8 rebonds, Mann a fait le métier.

✅ Luke Kennard. Avant de décoller pour « The Land » pour le weekend étoilé et le concours à 3-points, Luke Kennard a bien répété ses gammes face à Houston. Avec son énorme coup de chaud en 2e quart, avec 19 de ses 25 points à un étincelant 6/7 derrière l’arc, Kennard a été fabuleux.

⛔ Dennis Schröder. Très bon face à Phoenix la veille, avec 17 de ses 23 points inscrits en deuxième mi-temps, Dennis Schröder n’a pas connu le même sort hier soir à Los Angeles. Le meneur allemand n’était pas dans son assiette et, à 3/11 aux tirs, il n’a pu cumuler que 9 points et 9 passes, plus 4 balles perdues.

LA SUITE

Houston (15-43) : prochain match à Orlando vendredi prochain.

LA Clippers (30-31) : (très) court déplacement chez les voisins des Lakers pour le derby de LA vendredi prochain.