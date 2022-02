Pascal Siakam, bien dans son corps et dans sa tête

Comme Jarrett Allen a été choisi pour remplacer James Harden pour le All-Star Game, il ne restait qu’une ultime chance (sauf blessure de dernière minute ce jeudi) de voir Pascal Siakam au match des étoiles, comme en 2020.

Cette opportunité, c’était le possible forfait de Zach LaVine. Mais finalement, l’arrière de Chicago sera bien à Cleveland ce dimanche. Dommage pour le Camerounais qui est excellent depuis fin décembre avec 23.9 points, 9.3 rebonds et 6 passes de moyenne (sur 26 matches).

« Pascal aurait été un bel ajout », assure, comme un regret, Nick Nurse pour Sports Net. « Je pense qu’il a été un peu blessé par les votes, ou parce qu’il a manqué pas mal de matches en début de saison. Il est phénoménal, il joue comme une superstar depuis quelques semaines. Même après la fin des votes, il a encore mieux joué. »

Depuis presque deux mois, on retrouve le Pascal Siakam d’avant la pandémie. Le Camerounais réalisait une très grosse saison 2019/20 avant d’être coupé dans son élan par l’arrêt de la saison. Car la suite fut beaucoup plus compliquée pour l’ailier fort. Déjà, dans la « bulle », il a semblé à contre-courant et n’a jamais été dedans. La saison suivante, ce fut mieux, mais il a tout de même eu le Covid-19 pendant trois semaines et restait irrégulier.

« Je suis en forme physiquement et mentalement »

Enfin, il s’est blessé à l’épaule gauche et a ainsi manqué le début de cet exercice 2021/22. Pas l’idéal…

« J’ai traversé pas mal de choses physiquement, je ne me sentais pas au mieux. J’ai dû tout reprendre et travailler sur les bases au quotidien, pour m’assurer de bien bosser sur mon corps, afin d’être le plus frais possible. Je me sens en bonne santé et c’est le plus important. Je suis en forme physiquement et mentalement. »

Cette différence physique se constate dans l’efficacité du joueur de Toronto. Près du cercle, il est bien plus létal avec 74% de réussite au shoot pour les tirs à moins d’un mètre. Il affiche aussi 48% de réussite pour les shoots pris entre un et trois mètres du panier, puis 46% entre trois et cinq mètres. C’est mieux que la saison passée, où il était respectivement à 69, 42 et 42 % de réussite dans ces trois zones.

Pascal Siakam limite aussi ses tentatives à 3-pts depuis le début de la saison. Plus tranchant en pénétration, plus adroit aussi, il a trouvé le bon équilibre d’après Nick Nurse.

« C’est comme si tout s’était ralenti pour lui », analyse son coach. « Je trouve qu’il est vraiment plus patient. Il ne se précipite pas, ne se met pas dans des situations difficiles. Et quand c’est le cas, il fait un remarquable travail pour s’en sortir. Donc, déjà, il prend des meilleurs tirs. Ensuite, il joue avec plus d’intensité physique. On le voit, il montre les muscles pour se faire de l’espace et marquer. Il est tout simplement dans un bien meilleur état physiquement et mentalement, et ce n’était pas le cas depuis un moment. »