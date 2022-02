La vilaine blessure d’Anthony Davis

Une saison NBA est tout sauf un long fleuve tranquille pour les Lakers, et en particulier pour Anthony Davis. Très fragile depuis ses débuts en NBA, l’intérieur All-Star s’est à nouveau blessé cette nuit. Tout seul, sur une lutte au rebond, où sa cheville gauche se retrouve à l’équerre après avoir ripé sur le talon de Rudy Gobert.

On était à trois minutes de la mi-temps, et Davis en était à 17 points à 7 sur 9 aux tirs.

Les radios n’ont révélé aucune fracture, et Davis va passer une IRM pour connaître la gravité de son entorse. Sur les images, on peut craindre que ce soit une très grosse entorse, et que son indisponibilité soit de plusieurs semaines.

« Anthony était très abattu » a confié Frank Vogel, qui s’est entretenu avec son joueur à la mi-temps. « Il n’en revenait pas… Il est particulièrement déçu car il sait qu’il va encore manquer des matches. Il était revenu, il était en feu… et on le perd de nouveau. Il passe une IRM jeudi, et on en saura plus ensuite ».