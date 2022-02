Adam Silver a jeté un œil intéressé aux conférences de presse de James Harden et de Ben Simmons. Les deux hommes ont prononcé leurs premiers mots avec leur nouvelle équipe à peine une semaine après ce transfert retentissant entre 76ers et Nets.

Cet échange, évidemment le plus commenté de cette dernière « trade deadline », a mis fin à une longue situation de blocage du côté des Sixers. Critiqué pour ses dernières performances en playoffs, Ben Simmons avait réclamé son départ dès l’été dernier. Il n’a, depuis, toujours pas foulé un parquet NBA.

« Voir des joueurs qui se sortent de situations par la force n’est pas nouveau dans cette ligue. Il est important d’avoir ce contexte en tête. Dans la mesure où il y a des mouvements de joueurs, j’aurais adoré trouver un moyen de faire en sorte que les choses se passent différemment », affiche Adam Silver à Yahoo! Sports.

Sous-entendu sans tout le « drama » qui a précédé cet échange. La situation de Ben Simmons à Philadelphie a été l’un des fils rouges de la saison des 76ers jusqu’ici, bien que son absence n’ait finalement pas eu tant d’incidence sur le plan sportif. Daryl Morey, Doc Rivers ou Joel Embiid ont régulièrement été interrogés sur ce dossier dont on se demande comment il se serait terminé sans cet échange.

« Des situations très stressantes »

Côté Nets, les spéculations autour des envies de départ de James Harden ont émergé bien plus récemment. Les premiers signaux de sa frustration affichée en public datent de fin janvier, coïncidant avec la blessure de Kevin Durant et le début de la série de onze défaites des New-Yorkais.

Certains comme Tracy McGrady le soupçonnent d’avoir par la suite simulé sa blessure aux ischio-jambiers (qui va tout de même le priver de All-Star Game…) pour pousser les Nets à procéder à l’échange. Une autre théorie farfelue a même accusé James Harden d’avoir trompé son monde sur son poids pour récupérer son bon de sortie, déjà obtenu un an plus tôt de la part des Rockets.

« Il y aura toujours des conversations à huis clos, lorsque les équipes ou les joueurs sont mécontents, je l’accepte. (Mais) que ces problématiques soient évoquées en public est la dernière chose que nous voulons voir », poursuit ainsi Adam Silver, qui entend « réfléchir aux moyens d’améliorer le système ».

En observant James Harden et Ben Simmons être interrogés par la presse, le grand patron de la ligue s’est toutefois rappelé que les deux hommes sont « des êtres humains, qui, dans les deux cas, ont traversé des situations très stressantes. On souhaite qu’ils sentent, au fond, qu’ils peuvent évacuer leur stress et être productifs dans leur milieu de travail. Mais je ne suis pas surpris de voir une recrudescence de certains problèmes qui auraient pu être traités en coulisses. Ce n’est pas la façon dont j’aurais aimé que cela se passe. »