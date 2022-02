Ben Simmons avec Kyrie Irving et Kevin Durant : « Ce sera effrayant et irréel »

Pour la première fois depuis les playoffs 2021, Ben Simmons est apparu devant la presse. C’était pour sa présentation officielle après son transfert aux Nets, et l’ancien meneur des Sixers est tout simplement heureux d’être parti d’un environnement « toxique », dans lequel il se sentait mal mentalement.

« Si je le savais, je vous dirais tout » répond-il à propos de cette ambiance aux Sixers. « Au fil du temps, il s’est passé beaucoup de choses en interne. On en était arrivé à un point où la situation n’était pas bonne pour moi mentalement, et c’est comme ça. Maintenant, c’est fait, et je vais de l’avant. Il n’y avait rien de personnel vis à vis d’un propriétaire, un joueur ou un coach. Pour moi, il s’agissait d’être dans de bonnes conditions sur le plan mental. Ce n’était pas lié aux fans, aux coaches ou à des commentaires de qui que ce soit. C’était juste personnel, et c’était avant le début de saison. La franchise était au courant, et c’est quelque chose que je gère encore. Mais je suis désormais au bon endroit pour retrouver le terrain. »

Ben Simmons veut du jeu rapide !

Souriant, l’Australien souhaite effectivement retrouver les terrains le plus vite possible, et il « espère » être là le 10 mars prochain pour ses retrouvailles, sans doute, bouillantes avec le public de Philadelphie qui a sans doute des doutes sur ses difficultés mentales.

« Franchement, ils devraient être heureux puisque je souris. Je suis passé par des moments sombres ces six derniers mois, et je suis heureux d’être avec cette équipe. »

Une formation qu’il adore déjà parce qu’il y a le projet de jouer très vite, sans pivot dominant, et il est impatient d’effectuer ses premières passes pour Kevin Durant et Kyrie Irving. Pour lui, Philly n’a jamais été aussi fort que lorsque l’équipe jouait vite, et il a donné l’exemple de la série de playoffs remportée face au Heat en 2018.

Une série où Joel Embiid avait manqué deux matches…

« Je pense que ça va être effrayant d’avoir ses gars qui courent à mes côtés, comme autant d’armes différentes. Au rythme où l’on veut jouer, cela va être irréel. »

Enfin, à ceux qui se posent la question, Ben Simmons a répondu qu’il n’avait pas appelé Joel Embiid. La page Sixer est définitivement tournée.