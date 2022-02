James Harden voulait déjà rejoindre les Sixers en quittant Houston

Les conférences de presse d’introduction de Ben Simmons et James Harden ont eu lieu quasiment en même temps. À Philadelphie, « The Beard » a logiquement été interrogé sur son choix de quitter Brooklyn. Le meneur n’a pas voulu rentrer dans les détails, mais il a par contre fait une déclaration qui va sûrement faire parler chez les Nets.

« À l’origine, quand j’évaluais toutes mes options à Houston, Philadelphie était mon premier choix. Ça ne s’est pas fait. Je savais depuis très longtemps que c’était l’endroit parfait. Parce qu’il y a le meilleur intérieur de la ligue avec Joel (Embiid) » a-t-il ainsi répondu.

Le MVP 2018 est ainsi certain de pouvoir briller aux côtés du Camerounais.

« Joel peut tout faire sur le terrain. Il y a des gars très intelligents dans l’équipe, qui communiquent, et un coaching staff qui les met dans la meilleure position possible pour réussir. Quelque chose de grand était en train de se mettre en place et je suis ici pour y contribuer. Et je sais que je peux le faire. Quand vous avez des gars avec du talent, qui connaissent le jeu et qui se soucient uniquement de gagner, alors vous trouvez des solutions ».

Philadelphie préparait l’arrivée de James Harden depuis très longtemps…

Quel rôle a d’ailleurs joué le statut intermittent de Kyrie Irving sur ses envies de départ ?

« Très minime, honnêtement. Moi et Ky sommes de très bons amis… Mais cela a certainement eu un impact sur l’équipe. Avec moi, Kyrie et KD sur le terrain, la victoire pouvait effacer beaucoup de ces trucs. C’est juste malheureux que nous n’ayons joué que 16 matchs (ensemble). »

James Harden voulait-il vraiment rejoindre les Sixers dès son départ de Houston ? Dans un article très fouillé pour FOX Sports, Yaron Weitzman avait il y a quelques jours plus ou moins confirmé que c’était le cas.

Propriétaire minoritaire des Sixers, Michael Rubin est ainsi un proche du meneur, et l’arrivée de Daryl Morey en tant que GM était également un moyen pour Philadelphie d’essayer de récupérer James Harden, ce que le dirigeant avait tenté de faire en offrant Ben Simmons aux Rockets. Mais finalement, Houston avait choisi l’offre de Brooklyn.

Parce que Tilman Fertitta, le propriétaire texan, ne voulait pas faire affaire avec Daryl Morey, qui avait pris la poudre d’escampette quelque temps avant ? Plutôt parce que l’offre de Brooklyn était finalement plus intéressante aux yeux de la franchise, avec énormément de choix de Draft et de « swaps », le successeur de Daryl Morey à Houston, Rafael Stone, ayant surtout utilisé les Sixers pour faire monter les enchères.

Il aura donc fallu un an de plus à Philadelphie pour récupérer leur cible. Mais c’est désormais chose faite, James Harden ayant également noté qu’il comptait bien activer sa « player option » à 47 millions pour l’an prochain.