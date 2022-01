James Harden répond aux rumeurs sur ses envies de départ

Parce que James Harden n’a toujours pas prolongé aux Nets, et que Brooklyn, finalement, est dans l’incapacité de tirer le meilleur de son « Big Three », il se murmure que l’arrière All-Star verrait d’un bon oeil un transfert ou un départ aux Sixers. Il y retrouverait Daryl Morey, son ancien dirigeant aux Rockets, et il pourrait former un sublime duo avec Joel Embiid.

Selon le Bleacher Report, dont les rumeurs sont toujours à prendre avec des pincettes, James Harden en aurait déjà parlé à des proches, et il aurait même le blues à New York, au point de regretter sa vie à Houston. Il serait aussi agacé par les choix de Steve Nash et la présence par intermittence de Kyrie Irving. On le répète, le Bleacher Report n’est pas la source la plus fiable en matière de rumeurs, et d’ailleurs Steve Nash est très dubitatif.

« Je ne suis pas sûr d’y croire. James et moi parlons tout le temps et je pense que nous avons une excellente relation, et pour être franc avec vous, je ne suis pas certain de la crédibilité de ces commentaires. »

« Je ne parle à personne. J’ai un agent. Vous n’entendez rien de ma part, et pourtant il y a des articles »

Même agacement chez James Harden, interrogé en conférence de presse sur cet article. « Je ne sais pas de quoi vous parlez » répond-t-il alors qu’un journaliste lui demande ensuite s’il se plaît à New York. « Oui » lâche-t-il avec des yeux hallucinés.

« Je ne connais rien à ces articles. Évidemment que je suis frustré, mais c’est parce qu’on a des blessés. Il y a beaucoup d’irrégularité pour diverses raisons avec les blessures, le Covid, ou autre. Oui, c’est frustrant, et tout le monde dans cette franchise est frustré car on vaut mieux que notre bilan, et on devrait être plus haut. »

Pour James Harden, ces bruits de couloir ne sont basés sur rien. « Je ne connais rien à ces articles. Je ne parle à personne. J’ai un agent. Vous n’entendez rien de ma part, et pourtant il y a des articles. Je suis frustré parce que je veux gagner et que je suis un compétiteur. C’est très simple. »