Face aux Clippers, Chris Paul fait encore la différence dans le final

Six victoires de suite, 17 succès sur leurs 18 derniers matches, meilleur bilan de la ligue… Les Suns s’apprêtent à partir en « All-Star break » avec un maximum de voyants au vert. Cette nuit, ils ont difficilement repoussé des Clippers toujours accrocheurs, qui restaient sur une victoire de prestige face aux Warriors.

Les visiteurs ont pu compter sur un Marcus Morris très à l’aise avec son tir extérieur. Auteur de 12 points de ses 23 points dans le second quart-temps, il a permis, avec un bon Nicolas Batum, à son équipe de rester au contact à la pause (53-47). Dans la période suivante, un lieutenant d’en face lui a répondu en inscrivant 12 points à son tour : Mikal Bridges. L’ailier a notamment profité de plusieurs ballons perdus de Reggie Jackson pour aller dunker.

Il a été suivi dans son effort par Devin Booker, auteur d’un gros passage en fin de quart-temps, pour passer un 14-2 à des Clippers à la peine pour s’offrir de bons tirs (81-68). Le match a clairement semblé basculer en faveur des locaux. Mais Tyronn Lue a sorti deux atouts de son banc : Robert Covington et Luke Kennard. Les deux hommes ont grandement participé au 12-2 infligé en réponse par les Clippers.

Revenus à égalité, les visiteurs ont même repris brièvement l’avantage à six minutes du terme (88-90). La suite a été écrite par les Suns et leur maestro, Chris Paul. Le meneur a été décisif dans quasiment toutes les possessions suivantes, à la finition ou surtout à la création. Avec lui, les Suns ont naturellement repris trois possessions d’avance pour finalement s’imposer.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La gestion du « money time » des Suns. On ne sait pas combien de fois on a écrit cette saison à quel point les Suns semblent imperturbables dans les dernières minutes. Nouvelle illustration cette nuit avec un Chris Paul encore injouable dans les moments décisifs. Sa maîtrise a largement contrasté avec le manque de lucidité de son vis-à-vis à la mène, Reggie Jackson. À noter que les Suns s’imposent systématiquement lorsqu’ils virent en tête à l’entame du dernier quart-temps cette saison (36 victoires !).

– Peu de coups de sifflet. C’est ce qui a participé à rendre le match plutôt plaisant. Les arbitres n’ont sifflé que douze fautes à chaque équipe. Résultat : seulement 19 lancers-francs tentés pour l’ensemble des protagonistes.

– 10 000 points pour Nicolas Batum ! L’ailier des Clippers n’est que le 2e français, après Tony Parker, à atteindre ce seuil des 10 000 points en carrière. TP a quasiment le double de points : 19 743 !

TOPS/FLOPS

✅ Mikal Bridges. En plus de gêner Reggie Jackson en défense, l’ailier a signé un match solide en attaque. On retiendra son gros troisième quart-temps et surtout son tir décisif, dans le corner à trois points, à un peu moins de 40 secondes de la fin. Sur ses dix derniers matches, il tourne à près de 20 points de moyenne avec 62% aux tirs !

✅ Chris Paul. Un panier à 3-points à cinq minutes de la fin, puis une passe lobée vers Deandre Ayton dans le trafic, un nouveau « alley-oop » vers Devin Booker en transition, un petit tir à quatre mètres, la fixation passe vers Mikal Bridges dans le corner… « CP3 » a collectionné les bons choix dans les dernières minutes pour signer son 31e double-double cette saison.

✅ Marcus Morris. On aurait pu mettre en avant les bons matches de Nicolas Batum ou Ivica Zubac qui ont terminé avec un bien meilleur impact au score. Mais l’ailier fort s’est comporté comme le leader offensif des Clippers (en février, il tourne à 18 points de moyenne) et n’a pas manqué d’adresse. Dommage que Tyronn Lue ait tardé à le relancer dans le quatrième quart-temps.

⛔ Reggie Jackson. Soirée très compliquée pour le meneur qui ne s’est jamais arrêté de shooter malgré sa maladresse. En plus de manquer toutes ses tentatives longue distance, il a raté un paquet de shoots à proximité du cercle. Après deux nouveaux ratés à trois points, il a perdu un ballon qui a coûté cher à une minute de la fin, avec une transmission téléphonée vers Luke Kennard en transition.

LA SUITE

Suns (47-10) : réception des Rockets, la nuit prochaine.

Clippers (29-31) : réception des Rockets, jeudi.