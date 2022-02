Aleksej Pokusevski apprend à se faire violence

Le Thunder n’a pas bougé le soir de la « trade deadline », et la franchise d’Oklahoma City continue d’engranger les défaites à vitesse grand V, avec une série actuelle de cinq revers consécutifs (après une autre de sept intercalée de trois victoires de rang). Mais, en interne, le projet de reconstruction se poursuit.

En l’occurrence, depuis le début du mois de février, c’est Aleksej Pokusevski, la « licorne » serbe sélectionnée en 17e choix de la Draft 2020 qui commence à faire des siennes.

Poku doit se faire violence

« Je me sens à l’aise. Mon passage en G-League m’a beaucoup aidé. » De retour d’un de ses nombreux allers – retours en G-League, l’ancien de l’Olympiakos a réussi trois matchs de suite plutôt intéressants à 12 points, 9 rebonds et 3 passes à Sacramento, puis 18 points, plus 4 rebonds et 4 interceptions face aux Raptors, ou encore 15 points et 6 rebonds à Philly.

« J’ai trouvé qu’il s’était bien battu, ce qui est la chose la plus importante pour lui », lançait Mark Daigneault dans The Oklahoman après le match face à Sacramento.

Passé de 24 à 16 minutes de jeu en moyenne (et de 28 titularisations à 2 seulement), Poku connaît un tout autre traitement pour sa deuxième saison en NBA. Fini le bon temps de l’insouciance de la saison rookie, et Théo Maledon peut en témoigner ! Cette année, le Serbe doit démontrer qu’il n’est pas qu’un prospect mais un joueur qui peut influencer positivement le jeu de son équipe à chaque seconde qu’il passe sur les terrain.

« Il doit simplement continuer à être un joueur complet et vraiment se battre », martelait Mark Daigneault après le match face à Toronto.

Fini le temps de l’insouciance

Encore très jeune (20 ans), Aleksej Pokusevski tourne à 5 points et 4 rebonds cette saison. Une production minime qui reflète cette jeunesse et cette inexpérience. Le mot d’ordre du Thunder a donc été de mener la vie dure à son joueur serbe pour lui faire passer un nouveau cap.

« On a testé sa résistance au stress cette année », reprend Mark Daigneault. « On lui a rendu les choses difficiles. La leçon, c’est que ça doit être difficile et que la difficulté est une bonne chose. »

Talentueux balle en main, capable aussi bien d’aller attaquer le cercle que de décocher une flèche derrière l’arc, Aleksej Pokusevski est par contre encore très tendre physiquement et il a logiquement tendance à éviter les contacts ou la bataille dans la peinture. Une tendance à effacer rapidement s’il veut réaliser son potentiel.

« Il commence à voir les fruits de son travail, mais il doit continuer à mettre le nez dans la bataille », conclut Mark Daigneault. « D’abord et avant tout, il s’est bien battu. En fin de compte, il va se renforcer. Sa force et sa vitesse vont s’améliorer, c’est plutôt facile à prédire je pense. Ce qui va faire de lui un grand joueur, c’est de mettre son nez dans la bataille. »