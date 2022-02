A Toronto, le plus grand renfort de cette fin de saison sera le retour des fans

Les Raptors n’ont pas fait partie des équipes qui ont opéré des changements majeurs dans les dernières heures de la trade deadline, se contentant de libérer Goran Dragic pour récupérer Thaddeus Young et Drew Eubanks.

Pour Masai Ujiri, une autre urgence agite tout autant les Raptors vis-à-vis de cette fin de saison : le retour des fans à la Scotiabank Arena, pour l’instant limités à 500 par match.

Encore un mois avant le retour à la pleine capacité ?

Sur le terrain, Toronto a prouvé sa capacité à tourner à plein régime en l’état actuel avec ses huit succès de rang, série en cours. Il ne manque plus que le retour de ce public à la ferveur unique et d’un peu d’ambiance pour que les Raptors abordent le sprint final dans les meilleures conditions.

« On essaie de faire revenir les fans dans la salle. Nous avons eu des discussions. La MLSE Maple Leafs Sports & Entertainment, holding qui gère plusieurs équipes sportives professionnelles canadiennes aussi. J’ai eu beaucoup de conversations au plus haut niveau », a-t-il relaté. « Dans le contexte actuel, il y a beaucoup d’études, a beaucoup d’inconnues. Ils ont essayé de prendre leur temps pour faire les bonnes choses. De la façon dont ça évolue, j’espère que nous pourrons peut-être revenir plus tôt à la normale qu’aux dates proposées ».

Le calendrier initial faisait état d’une ouverture de la Scotiabank Arena à 50% de sa capacité à partir du 21 février, et d’un retour en pleine capacité pour le 14 mars, soit encore plus d’un mois à attendre.

« Comme pour toute chose, il faut se battre pour avoir de l’énergie. On lutte pour s’y adapter, globalement. Pour moi, je pense que ce sport est fait pour jouer, gagner et interagir avec les gens. C’est même le plus important parfois, et on a perdu ça », a-t-il regretté, ajoutant que les Raptors ne joueraient pas ailleurs qu’à Toronto malgré ces restrictions. « Je le dis fermement et sévèrement, c’est ici que nous allons jouer. Nos fans seront de retour et nous serons de retour dans notre salle. Je pense que nous sommes l’une des équipes les plus reconnues en termes de fans, de soutien, de présence aux matchs, d’atmosphère, et nous aimons ça ».

Sur le terrain, tous les voyants sont au vert

La situation est d’autant plus frustrante au regard des performances et de la progression de ses joueurs sur le terrain, quatre mois après un début d’exercice une peu entamé dans le flou. Aujourd’hui, les motifs de satisfaction sont nombreux, et Masai Ujiri ne peut que s’en féliciter.

« Je pense que nous pouvons tous convenir qu’il y a eu une bonne progression. C’est ce que nous voulions. Nous avons eu une année difficile la saison dernière. Aujourd’hui, nous pouvons tous être d’accord pour dire que Pascal Siakam a progressé en tant que joueur, Fred VanVleet a progressé en tant que joueur, OG Anunoby a progressé en tant que joueur, Chris Boucher, Precious Achiuwa, Scottie Barnes, on pourrait tous les citer. On peut l’observer cette progression. Nous sommes enthousiasmés par nos joueurs. J’espère qu’ils continueront à progresser et à jouer comme ils le font actuellement ».

Si possible devant le plus grand nombre de fans lors de leurs matchs à domicile, et le plus rapidement possible…