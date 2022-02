Mike Batiste suspendu deux matches pour son accrochage avec un spectateur

Les images symbolisaient bien la tension qui régnait à Washington ces dernières semaines, entre des résultats très décevants et l’annonce de la fin de saison de Bradley Beal.

L’assistant coach Mike Batiste s’était chauffé avec un spectateur qui avait invisiblement eu des commentaires inappropriés. L’ancien joueur NBA, qui fut une star en Europe, a été vite arrêté par Montrezl Harrell (qui n’est désormais plus là, mais à Charlotte) et Thomas Bryant, évitant ainsi un incident plus grave encore.

Mike Batiste a néanmoins écopé de deux matches de suspension sans salaire, a indiqué la franchise. Il a déjà purgé une rencontre, celle gagnée face aux Nets ce jeudi soir, et la seconde, ce sera samedi soir, contre les Kings.