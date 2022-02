Pour son père, Gary Trent Jr. était déprimé à Portland

Aussitôt dans la lumière, aussitôt transféré ! Le trade de Gary Trent Jr a fait partie des événements de la « trade deadline » de la saison passée puisque Portland avait envoyé son jeune shooteur à Toronto (en compagnie de Rodney Hood) pour récupérer un ailier confirmé et champion NBA : Norman Powell.

Ancien joueur NBA, et lui aussi passé de Portland à Toronto lors de la saison 1997/98, Gary Trent Sr. a révélé que ce trade avait finalement été vécu comme un vrai soulagement par son fils. Car même s’il vivait une progression fulgurante au cours de sa troisième saison en NBA, ce dernier ne semblait pas épanoui avec Portland.

« Mon fils jouait avec tellement de peine. Il était tellement déprimé et triste à Portland, à tel point que ça me faisait mal de le voir jouer. Je savais que mon fils n’était pas dans son assiette, qu’il ne jouait pas son jeu. Il devait composer avec beaucoup de pression négative, de déclarations négatives de la part des dirigeants. Il ressentait un manque de confiance autour de lui, ce genre de choses. Ce trade a été la meilleure chose pour son mental, pour sa carrière et son équilibre émotionnel », a-t-il expliqué sur SportsNet.

Un manque de vision aux Blazers ?

Gary Trent Sr. fait peut-être référence au comportement du président des opérations basket et GM Neil Olshey, finalement viré en décembre dernier pour son comportement toxique et ses écarts de langage et intimidations envers le personnel de la franchise.

Mais au-delà de ses querelles internes, Gary Trent Sr. a également mis en lumière le manque de vision de la franchise de Portland, et le départ de son fils est peut-être le meilleur exemple de ces problèmes.

« Ils n’ont pas vraiment de plan, et je ne crois pas qu’ils aient pris les bonnes décisions », a-t-il ajouté. « Mon fils est 5-6 ans plus jeune que Norman Powell, ce qui veut dire qu’il a beaucoup plus de temps pour s’affirmer et un potentiel plus important. Donc pour moi, les Raptors sont sortis gagnants de l’échange et Dieu merci mon fils est également sorti gagnant en se retrouvant avec une meilleure opportunité ».

Difficile de lui donner tort au regard de l’évolution de Gary Trent Jr. aux Raptors et mais aussi parce que Norman Powell vient d’être envoyé aux Clippers en compagnie de Robert Covington dans un échange où l’intérêt sportif passe au second plan pour les Blazers. La parenthèse est en tout cas terminée pour Gary Trent Jr.

« Quand je viens voir mon fils à Toronto à présent, je le trouve en bien meilleure forme mentalement, spirituellement. Et je trouve qu’il sourit davantage. Il a hâte d’être au prochain entraînement, il a hâte de jouer les matchs, et je peux voir l’amour du jeu refleurir en lui », a-t-il conclu.