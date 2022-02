Joueurs de la semaine : les grands retours de Brandon Ingram et Pascal Siakam

Avec 27.3 points et 9.3 passes de moyenne, et trois victoires (Detroit, Denver et Houston), Brandon Ingram a été choisi comme « Joueur de la semaine » à l’Ouest par la NBA. L’ailier des Pelicans est plus passeur que jamais, avec deux derniers matchs à 12 passes décisives, et il a raté la seule défaite de son équipe (Cleveland) cette semaine.

À l’Est, c’est Pascal Siakam qui a été choisi avec 24.8 points, 10.5 rebonds et 4.8 passes de moyenne, et surtout quatre victoires (Atlanta x2, Miami et Chicago) en quatre matchs pour les Raptors.

Deux retours au premier plan puisque Brandon Ingram avait remporté son dernier titre de « Joueur de la semaine » en octobre 2020. Ça remontait à janvier 2020 pour Pascal Siakam.